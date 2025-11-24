Citroën nombra responsable de satisfacción del cliente mundial a Anne Fenninger

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Citroën ha nombrado a Anne Fenninger como responsable de satisfacción del cliente mundial en Citroën a partir del 1 de diciembre, pasando a ocupar un puesto de reciente creación para subrayar la importancia de la satisfacción del cliente dentro de la marca Citroën.

Fenninger dependerá de Xavier Chardon, director general de la marca Citroën. "Estoy encantado de dar la bienvenida a Anne al puesto de responsable de satisfacción del cliente. Este nombramiento refleja la proximidad que debemos tener con nuestros clientes y nuestro deseo de ayudar a nuestras redes a responder mejor a sus expectativas y necesidades", ha declarado Chardon.

Por su parte, Fenninger ha expresado que está "realmente encantada" de unirse al equipo de Citroën y de contribuir a la mejora de la satisfacción del cliente. "Gracias a mis habilidades de colaboración, mi capacidad para resolver problemas y mi prioridad por el cliente, me comprometo a apoyar la fidelidad de los clientes y, por consiguiente, el éxito de la marca", ha comentado.

Anne Fenninger es licenciada por la ESCP Business School de París. Comenzó su carrera en Peugeot en 1998, donde ocupó diversos puestos en el departamento de Piezas y Servicios antes de convertirse, en 2006, en responsable de comunicación para España, Italia y Alemania. En 2008, fue nombrada responsable online y offline, donde se encargó de la estrategia digital internacional de la marca Peugeot.

En 2012, Anne Fenninger pasó a ser responsable de estrategia digital para el SIG (Servicio de Información del Gobierno Francés) antes de incorporarse a DS Automobiles en 2014 como responsable del funnel de ventas y responsable digital.

Desde 2018, Anne Fenninger ocupa diversos cargos en el Grupo, sucesivamente como responsable de formación, responsable de la academia de datos y software y directora de marketing de servicios conectados, cargo que ocupa actualmente.