Citroën sumó 5.082 matriculaciones entre turismos y vehículos comerciales en febrero, un 24% más

Archivo - Citroën obtuvo 5.082 matriculaciones entre turismos y vehículos comerciales en febrero, un 24% más - ETIENNE ROVILLE - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Citroën cerró el segundo mes del año con 5.082 unidades matriculadas de turismos y vehículos comerciales, que equivalen a una cuota del 4,5% y una progresión del 24% respecto al mismo periodo del año pasado, en un mercado que crece un 8%. Así, estos resultados han permitido a la marca francesa posicionarse en el 'top 8' del mercado español.

De estos datos, 3.227 unidades correspondieron solamente a turismos, con un avance del 22,9% sobre febrero de 2025. En el acumulado de enero y febrero, Citroën ha entregado 5.524 turismos, un 5,7% más en valores interanuales.

Los vehículos comerciales siguen siendo un mercado esencial para Citroën, que matricula 1.885 furgones y furgonetas en febrero, que suponen un 11,7% de penetración en una categoría

No obstante, en la suma de turismos y comerciales, la firma gala acumula 8.577 matriculaciones que suponen un peso del 4,3% en el mercado total en lo que va de año.

Por modelos, el Nuevo Citroën C4, fabricado en exclusiva mundial en Stellantis Madrid, se mantiene como líder de su categoría. En los dos primeros meses del año, se han matriculado 2.175 unidades, que supone una caída del 8% sobre hace un año.

En vehículos comerciales, el Citroën Berlingo se mantiene como gran referente y líder del mercado, con 2.223 matriculaciones en el acumulado, un 17,7% más que el ejercicio pasado.