El Clúster de Automoción de Aragón no ve "perjuicio a corto plazo" en España por los aranceles de Trump

ZARAGOZA 11 Mar.

El presidente del Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón, Benito Tesier, ha restado importancia al impacto de que el presidente norteamericano, Donald Trump, imponga aranceles al sector automovilístico europeo, ya que los modelos que se fabrican en Aragón no son los que más se exportan a los Estados Unidos, con lo que no generarían un "perjuicio a corto plazo".

En declaraciones a los medios de comunicación previas a la presentación del informe final del Observatorio Aragonés de la Automoción, que ha tenido lugar este martes en Mobility City, Tesier ha añadido que el presidente estadounidense no sólo está "alterando la estabilidad" en lo relativo a una posible guerra comercial, sino también por promover "unos cambios geopolíticos importantes" ante los que hay que estar "muy atentos".

En todo caso, ha asegurado que el sector de la automoción "ya no es europeo, ya no es asiático, ya no es americano", porque los continentes no tienen "problemáticas distintas". "Cada vez estamos más globalizados y cada vez nos afectan más los problemas comunes", ha agregado.

En cuanto a los aranceles, ha subrayado que afectan más a los modelos de alta gama, que no son los que más se exportan desde España o Aragón y que perjudican más a países como Alemania.

LA RECUPERACIÓN, EN 2027

Por otro lado, el presidente del Clúster de la Automoción ha sostenido que la recuperación llegará en el año 2027, en el que prevé recuperar "volúmenes importantes de ventas", aunque no se llegue a las cifras prepandemia, después de dos años "valle" --2025 y 2026--.

Una recuperación que, en todo caso, "dependerá también de la dinamización y de los planes de incentivación que llevemos a cabo", ha dicho, en referencia a la necesaria renovación del parque móvil, que tiene entre 14 y 15 años de media, "una media muy antigua" que denota que hay vehículos con más de 20 ó 25 años de antigüedad. "Se trata de ayudar a esos propietarios a que, según sus necesidades y con neutralidad tecnológica, lleven a cabo la renovación de sus vehículos", ha defendido.

De igual manera, Tesier ha restado importancia a la competencia china en el mercado, recordando que la introducción de coches japoneses y coreanos en el pasado también supuso "una cierta convulsión al principio", pero con el paso de los años "el mercado se regula por sí solo".

A ello, ha sumado que "es bueno que el ciudadano, el usuario del vehículo tenga distintas oportunidades y distintas alternativas". "Creo que es bueno que se confronten tecnologías y, si nosotros hemos aprendido algo en nuestro sector que nos ha ayudado a ser mejores, es la competitividad permanente", ha manifestado.

"El competir te obliga a estar entrenado, te obliga a ir al gimnasio, mantenerte en forma. Por lo tanto, bienvenida sea esa nueva oferta comercial", ha concluido Tesier, quien ha confiado en que los inversores chinos no sólo vean a Europa como un mercado atractivo comercialmente, sino también como una región en la que invertir industrialmente.