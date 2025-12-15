Los coches premium de ocasión son más jóvenes que los modelos más vendidos en el mercado general - CARFAX

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los coches premium usados en España son, de media, la mitad de jóvenes que los modelos más vendidos del mercado general, pero concentran un mayor porcentaje de riesgos asociados, según los datos analizados por Carfax, proveedor privado de historiales de vehículos en España y Europa.

Frente a los 13,6 años de antigüedad y 164.000 kilómetros de media de los superventas, los coches de alta gama tienen 6,2 años de media y 127.000 kilómetros recorridos, cifra que se eleva hasta los 149.000 kilómetros en el caso de vehículos importados.

En un análisis realizado por Carfax de los tres modelos premium de ocasión más vendidos y los tres modelos más vendidos del mercado general, la compañía ha señalado que, mientras que los modelos Seat Ibiza, Dacia Sandero o Toyota Corolla muestran un uso intensivo, ya que el 48% del total tiene 15 o más años, la franja de edad mayoritaria para los Audi Q5, Mercedes GLC o BMW X1 se encuentra entre los 7 y 9 años, concentrando un 30% de todas las unidades.

Sin embargo, los vehículos premium, que suelen proceder en su mayoría de flotas líderes, presentan riesgos ligeramente más altos que los modelos más vendidos, con un 18% frente al 16%. Estos riesgos incluyen importaciones, posibles manipulaciones del cuentakilómetros, uso previo como vehículo de alquiler o daños y accidentes anteriores.

No obstante, Carfax destaca que ambos segmentos se sitúan por debajo de la media nacional, lo que los convierte en opciones "fiables" para la circulación.

LOS PREMIUM INCORPORAN MÁS TECNOLOGÍA HÍBRIDA QUE GASOLINA

Uno de los puntos más destacados de los coches de alta gama analizados es la tendencia hacia la tecnología híbrida. Según los datos del parque analizado, el 29% de los vehículos premium son híbridos, aunque el diésel sigue siendo el favorito con un 64% y la gasolina ocupa un papel residual con un 6%.

Por otro lado, el 54% de los coches generalistas funcionan con gasolina, un 37% con diésel y solo un 9% son híbridos. Este bajo porcentaje refleja también la antigüedad media de estos vehículos, ya que los modelos más recientes, que se concentran en el segmento premium, tienden a incorporar motorizaciones híbridas, evidenciando que la electrificación avanza con más rapidez en ese mercado.

En cuanto a la localización de los vehículos, Madrid es el epicentro de los premium, con un 29% del total en la región, seguida de Barcelona (7%) y Valencia (4%). Por su parte, los coches superventas están más repartidos por el país, aún teniendo en cuenta que el podio lo ocupan las mismas ciudades: Madrid (15%), Barcelona (10%), Valencia (4%).

"Que un coche sea premium o superventas no determina por sí solo que sea una compra segura. Nuestro análisis demuestra que cada segmento tiene sus particularidades y sus riesgos. Por eso, contar con el historial completo del vehículo es fundamental", ha apuntado Francisco Rudilla, responsable de desarrollo de negocio en Europa de Carfax.