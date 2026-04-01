Collboni anuncia que Barcelona tendrá el "primer 'hub' público de recarga ultrarrápida de España"

Collboni visita junto a Bonet el solar en el que se ubicará el primer 'hub' público de recarga ultrarápida de Barcelona y de España. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado este miércoles que la ciudad condal tendrá el "primer 'hub' público de recarga ultrarrápida de España" con capacidad para tener 12 vehículos a la vez cargando y con un tiempo de espera máximo de 15 minutos.

Lo ha dicho en rueda de prensa desde el solar en el que se ubicará el punto de carga, situado en la confluencia de la calle Germans Desvalls con el paseo de la Vall d'Hebron, en la salida 4 de la B-20, y en la que han asistido la primera teniente de alcalde y presidenta de Barcelona Serveis Municipals (BSM), Laia Bonet; y los líderes de Junts y PP, Jordi Martí y Daniel Sirera.

Collboni ha detallado que la 'electrolinera' ocupará unos 900 metros cuadrados, que su potencia llega a los 480 KW y que hasta 300 vehículos al día podrán beneficiarse del punto, que estará en funcionamiento las 24 horas y que también contará con placas solares para tener un sistema de energía renovable.

"Es un salto cualitativo muy importante. Es fundamental para el Pla Clima porque ayuda a contribuir a que el coche eléctrico avance y reducir la barrera en la electrificación de la movilidad individual", ha sostenido.

Ha recordado que el 'hub' lo impulsa Endolla Barcelona, que es la red de electromovilidad gestionada por BSM, y ha subrayado que "es la primera, pero no será la última" estación de recarga ultrarrápida, a la vez que ha emplazado al sector privado a animarse a construir este tipo de equipamientos.

LISTO EN DICIEMBRE

Por otra parte, el alcalde ha comentado que el punto de carga estará listo en diciembre de este año y que los trabajos comenzarán este verano, a la vez que todo el proyecto cuenta con un presupuesto de 2 millones de euros.

Ha añadido que quieren cambiar la experiencia de carga del usuario y para que el tiempo de espera sea más ameno: "Queremos cambiar el paradigma de cómo se concibe la recarga. El espacio está pensado para que puedas tomar un café, descansar y seguir el camino. Por ello habrá autoservicio y wifi y una zona verde para que la experiencia sea positiva".

Por último, ha apuntado que la ubicación es estratégica porque conecta directamente con la Ronda de Dalt y con los principales ejes de entrada y salida de la ciudad.