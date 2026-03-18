La Comisión de Recambios de Sernauto fija la influencia y la sostenibilidad como ejes hasta 2028

Comisión de recambios de Sernauto - SERNAUTO

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Recambios de Sernauto ha presentado los ejes estratégicos sobre los que versará su actividad en los próximos tres años, como serán la influencia regulatoria, la sostenibilidad o el desarrollo de políticas de alianzas y comunicación, entre otros asuntos.

Dicha presentación ha tenido lugar durante su primera reunión del año, en la que se han reunido a más de 30 empresas del sector. El vicepresidente de Sernauto y presidente de la Comisión de Recambios, Benito Tesier, ofreció un análisis sobre la situación global y su impacto en el sector del recambio.

De su lado, la directora de Coordinación, Proyectos y Servicios, Cristina San Martín, presentó el plan estratégico interno de la asociación 2026-2028, destacando la importancia del Área de Recambios como pieza clave dentro de la asociación.

Con esta primera reunión de 2026, la Comisión de Recambios de Sernauto refuerza su papel como foro de referencia para el sector, promoviendo conocimiento de mercado, colaboración entre empresas, comunicación estratégica y posicionamiento sectorial, pilares que marcarán la agenda de los próximos años.

El primero de los ejes es el conocimiento de mercado, a través de herramientas como el "Observatorio del Estado de la Posventa" y "Window to the future" que permite hacer predicciones a medio y largo plazo sobre la evolución de las principales variables del mercado de la posventa.

Asimismo, la comisión apostará por colaboración sectorial a través de grupos de trabajos de fabricantes de baterías, iluminación, escobillas, amortiguadores o ITVs, así como "Elige calidad, elige confianza".

Finalmente, su actividad se centrará en impulsar las relaciones institucionales con asociaciones sectoriales y administraciones públicas; la monitorización y documentos de posición respecto a regulaciones nacionales y europeas o las campañas para dar visibilidad y difusión de la actividad de los fabricantes de recambios y su contribución económica, medioambiental y social.