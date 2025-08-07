La compañía de baterias de litio Lyten adquiere los activos restantes de Northvolt en Suecia y Alemania

Amplia las últimas adquisiciones en Estados Unidos y Polonia y abre negociaciones para hacerse con los activos de Northvolt en Canadá

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compañía estadounidense de baterías de litio Lyten adquirirá los activos restantes del fabricante sueco de baterías Northvolt en Suecia y Alemania, que se declaró en quiebra el pasado marzo al no haber podido conseguir la financiación necesaria para asegurar su futuro.

En concreto, según ha anunciado este jueves, Lyten se hará con Northvolt Ett (en Skellefte, Suecia), Northvolt Labs (en Västers, Suecia) y Northvolt Drei (en Heide, Alemania). Además, Lyten adquirirá toda la propiedad intelectual restante de Northvolt, y varios miembros del actual equipo ejecutivo de Northvolt planean unirse a Lyten. Las condiciones financieras del acuerdo no fueron reveladas por ninguna de las partes.

Lyten anunció previamente la adquisición de otros tres activos de Northvolt, ubicados en California y Polonia. En este último país se encuentra la planta de fabricación de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) más grande de Europa.

"Este es un momento decisivo para Lyten. La adquisición de los activos de Northvolt aporta las instalaciones y el talento sueco necesarios para satisfacer las necesidades de independencia energética, seguridad nacional y centros de datos de IA", ha delcarado el director ejecutivo y cofundador de Lyten, Dan Cook.

En total, la última adquisición de Lyten incluye activos valorados en aproximadamente 5.000 millones de dólares, incluidos 16 GWh de capacidad de fabricación de baterías existente, más de 15 GWh de capacidad en construcción, la infraestructura y los planes para escalar a más de 100 GWh, y el centro de I+D de baterías más grande y avanzado en Europa.

Lyten planea recontratar a una parte significativa de la fuerza laboral previamente despedida en estas instalaciones y evaluará las necesidades de personal en cada planta. La compañía estadounidense considera fundamental retener a los expertos locales y se compromete a generar oportunidades de empleo a largo plazo a medida que reinicie y amplie las operaciones.

"La adquisición de los activos de Northvolt por parte de Lyten es un triunfo para Suecia, para los exempleados de Northvolt y para posicionar a Suecia como un actor clave en la independencia energética de Europa", ha afirmado la viceprimera ministra de Suecia, Ebba Busch.

INVERSIÓN DE CAPITAL

Esta adquisición se financia íntegramente mediante inversión de capital en Lyten por parte de inversores privados. Las transacciones están sujetas a las aprobaciones pertinentes de los gobiernos sueco y alemán, así como de las agencias europeas. Lyten prevé que las adquisiciones se cierren en el cuarto trimestre de este año.

En el caso de Alemania, Lyten está trabajando con Northvolt y el gobierno alemán para continuar el programa para establecer una planta de fabricación de baterías cerca de Heide en Schleswig-Holstein, con 15 GWh de capacidad inicial.

Del mismo modo, Lyten también se ha comprometido a adquirir Northvolt Six en Quebec, Canadá, que está construyendo una planta de fabricación de baterías de Fase 1 de 15 GWh. Lyten está avanzando activamente en las negociaciones con Northvolt North America, el Gobierno de Canadá, el Gobierno de Quebec y otras partes interesadas locales clave.