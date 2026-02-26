Archivo - La compañía china Zeekr (Geely) elige a Salvador Caetano para distribuir sus vehículos en España - ZEEKR - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de vehículos eléctricos premium de origen chino Zeekr, marca que forma parte de Geely Auto Group (conglemerado del que forma parte Volvo), ha anunciado la firma de un acuerdo estratégico para la importación y distribución en España y Portugal de sus vehículos con el grupo de concesionarios de origen portugués Salvador Caetano.

Los vehículos de la marca, desarrollados en Gotemburgo (Suecia), llegarán al mercado nacional a partir del segundo trimestre, al igual que lo hará su matriz Geely --lo hará por medio de los modelos E5 100% eléctrico y el Starray híbrido enchufable--.

Estos vehículos destacarán por un diseño europeo, según la firma, por su tecnología, su rendimiento y apoyados en la arquitectura SEA (Sustainable Experience Architecture) que permitirá cargas ultrarrápidas, conectividad 5G y una interfaz de cabina de última generación.

Asimismo, la compañía subraya el enfoque en el rendimiento dinámico y la precisión de conducción, así como el desarrollo de sus diseños en el Centro Global de Diseño situado en Gotemburgo (Suecia), donde se emplean tecnologías de vanguardia en el proceso creativo.

España y Portugal se sitúan como mercados estratégicos dentro del plan de expansión europea de la marca. En este contexto, Salvador Caetano Auto establecerá una red específica de ventas y posventa orientada a reflejar el posicionamiento premium del fabricante.

"España y Portugal son clave para nuestra continua expansión europea. La demanda de vehículos eléctricos en toda la Península Ibérica está aumentando de forma constante, apoyada por el desarrollo de infraestructuras y el creciente interés de los consumidores en la movilidad eléctrica premium. La amplia experiencia y la sólida capacidad operativa de Salvador Caetano Auto aseguran la mejor representación de nuestra marca de movilidad eléctrica premium en la Península Ibérica", ha señalado el CEO en funciones de Zeekr Europe, Lothar Schupet.

Por su parte, el 'executive director' de Salvador Caetano Auto y CEO de International Automotive Distribution, Sergio Ribeiro, ha afirmado que el acuerdo "sienta las bases para una sólida colaboración" que permitirá introducir en ambos mercados vehículos eléctricos premium con una implementación ágil, altos estándares de servicio y una experiencia centrada en el cliente.