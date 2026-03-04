Los concesionarios cierran 2025 con una rentabilidad del 1,47%, la más alta de los últimos años

El director general de Faconauto, José Ignacio Moya - FACONAUTO

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los concesionarios cerraron el ejercicio 2025 con una rentabilidad media del 1,47%, frente al 0,92% registrado en 2024, lo que supone una mejora significativa respecto al año anterior y consolida la tendencia positiva observada en la segunda mitad del ejercicio.

"Este resultado refleja el esfuerzo realizado por los concesionarios en eficiencia, control de costes y optimización de recursos, en un contexto marcado por la transformación del sector y la adaptación a la electrificación y la digitalización del negocio", ha valorado el director general de Faconauto, José Ignacio Moya, durante la inauguración del Congreso Faconauto, en el que ha compartido los datos del Informe de Rentabilidad, elaborado por Snap-en Business Solutions.

Los concesionarios han seguido llevando a cabo esfuerzos en el control de gastos generales, lo que ha hecho que se posicionen en un 4,1% de la facturación, el dato más bajo en muchos años, ayudando a conseguir mejores rentabilidades globales.

En cuanto a la posventa, clave en la rentabilidad de los concesionarios, esta se mantiene en resultados similares al año anterior, en términos generales, aunque con ligeros retrocesos en mecánica y recambios.

De su lado, el área de carrocería ha recuperado la rentabilidad perdida durante buena parte del año y ha cerrado con unos porcentajes superiores al año pasado, aunque la actividad en los concesionarios oficiales se viene reduciendo por la centralización de esta a nivel grupo.

De cara al 2026, y con el objetivo de no solo igualar si no mejorar la rentabilidad obtenida en este 2025, la maximización de la eficiencia en taller y de los recursos y equipos del concesionario, así como la evolución de la actividad del mercado, serán fundamentales y marcarán los puntos claves de cara a este año.