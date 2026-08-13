Concluye la huelga en Suecia contra Tesla después de tres años de reclamaciones por un convenio laboral

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MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

IF Metall, uno de los sindicatos más importantes de Suecia, ha decidido poner fin a la huelga de más de tres años contra Tesla a partir del próximo miércoles 19 de agosto, después de que la compañía haya indemnizado a todos los miembros del sindicato en huelga.

Para la organización sindical, esta decisión de Tesla implica que el conflicto "ya no tenga repercusión". "Podemos concluir que Tesla se opone tan firmemente a los convenios colectivos que prefiere indemnizar a los empleados sindicalizados antes que garantizarles condiciones laborales seguras", ha denunciado.

El objetivo de IF Metall, al que continúa sin renunciar, es que los convenios colectivos se apliquen a todo el mercado laboral sueco. "Este objetivo se mantiene firme", ha sentenciado el sindicato, que ha agradecido el respaldo mayoritario tanto en Suecia como en el extranjero a sus exigencias laborales, por las que lleva luchando más de tres años.

La contienda, que se convirtió en una prueba para el modelo de fijación salarial del país, comenzó en octubre de 2023 después de que el fabricante de coches eléctricos se negara a firmar un convenio colectivo que cubriera a los trabajadores de sus operaciones de servicio en Suecia.

"Esto no tiene precedentes en el mercado laboral sueco, al igual que la represión sistemática de la huelga por parte de Tesla. Han utilizado métodos que están prohibidos en Suecia desde la década de 1930", ha denunciado el sindicato.

Aunque solo un pequeño número de empleados de Tesla estaba en huelga, el conflicto se amplió debido a las acciones de solidaridad de otros sindicatos nórdicos, lo que afectó al mantenimiento de vehículos, la manipulación portuaria, los servicios postales y otras operaciones.