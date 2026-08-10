¿Configurar un BMW con ChatGPT?: El nuevo complemento de comunicación para conseguir el coche deseado

BMW lanza un configurador de vehículos en ChatGPT de Open IA basado en el diálogo - BMW

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

BMW amplía sus canales de comunicación digital con los clientes al poner a su disposición el configurador de vehículos directamente a través de ChatGPT de OpenAI.

Mediante el complemento de BMW en ChatGPT, los clientes pueden ahora mantener una conversación natural para configurar el coche que deseen. El complemento combina las capacidades de diálogo de la IA generativa con la base de conocimientos sobre productos y configuración de BMW, y está disponible tanto en dispositivos móviles como en ordenadores de sobremesa.

El complemento de BMW en ChatGPT se centra en los diálogos con IA. En lugar de navegar paso a paso por menús y submenús, los usuarios describen sus necesidades en lenguaje natural por ejemplo, en cuanto a amplitud interior, altura libre al suelo, motorización o tipo de uso previsto.

A continuación, se les ofrecen sugerencias de modelos y configuraciones adecuados basadas en esta información. Esto también facilita enormemente la comparación entre diferentes configuraciones. Las recomendaciones pueden ajustarse, compararse y perfeccionarse en cualquier momento durante el diálogo.

Durante la consulta se pueden tener en cuenta específicamente factores como los gastos de funcionamiento, la dinámica de conducción, el color, el modelo o la tracción total. A continuación, la especificación deseada del vehículo puede abrirse en el Configurador de BMW. Los clientes también pueden consultar vehículos disponibles con una configuración similar.

Todas las recomendaciones se basan en los datos más recientes del configurador de BMW. En caso de que surjan preguntas que vayan más allá de su base de datos, ChatGPT también puede acceder a información actualizada de Internet, siempre que las funciones pertinentes estén disponibles y activadas.