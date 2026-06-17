El consejero delegado de BMW Motorrad, Markus Flasch, nombrado presidente de ACEM - BMW

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de BMW Motorrad, Markus Flasch, ha sido elegido nuevo presidente de la Asociación Europea de Fabricantes de Motocicletas (ACEM), cargo que asumirá oficialmente el próximo 1 de julio con el objetivo de reforzar el papel del sector en la movilidad urbana, acelerar la descarbonización y preservar la competitividad industrial europea.

La designación se produjo durante la Asamblea General de ACEM celebrada en las instalaciones de BMW Motorrad en el BMW Welt de Múnich, donde representantes de la industria europea de la motocicleta abordaron además la evolución del sector y sus prioridades políticas, técnicas y sociales para los próximos años.

La organización ha situado el nuevo mandato en un contexto marcado por el aumento de los desafíos regulatorios, los cambios en los modelos de movilidad y la necesidad de reforzar la posición competitiva de la industria europea.

Entre las líneas estratégicas anunciadas por Flasch destacan la integración de los vehículos de categoría L --que incluyen ciclomotores, motocicletas, triciclos y cuadriciclos-- dentro de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de las principales ciudades europeas y el impulso a la agenda de descarbonización del sector.

El nuevo equipo directivo de ACEM estará completado por el consejero delegado del Grupo Piaggio y presidente saliente de la asociación, Michele Colaninno; el consejero delegado de Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali y el director de Movilidad Terrestre de Yamaha Motor Europe, Clément Villet, quienes ejercerán como vicepresidentes.

Tras su elección, Flasch afirmó que el sector parte de una posición sólida y defendió que los vehículos de categoría L constituyen "una respuesta real" a los retos actuales de movilidad en Europa.

Asimismo, Anesdor mantendrá presencia en la Junta Directiva de ACEM a través de su presidente y de su secretario general. José Correia Luis representará a Honda y José María Riaño continuará como representante del conjunto de asociaciones nacionales.