Consumo impone una sanción de un millón de euros a Avis por prácticas abusivas

Archivo - Avis - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una sanción de un millón de euros a la empresa de alquiler de coches Avis por llevar a cabo prácticas abusivas.

En concreto, el departamento dirigido por Pablo Bustinduy ha explicado que la empresa cobraba una tasa de entre 33,88 euros y 45 euros en concepto de gastos de gestión de sanción administrativa a la clientela que hubiera sido sancionada con una multa de tráfico en el momento que tenían uno de sus vehículos en alquiler.

El expediente nace tras una denuncia presentada por la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca EKA/ACUV Euskal Kontsumitzaileen Alkartea (EKA/ACUV) y con esta resolución agota la vía administrativa, pero puede recurrirse en los tribunales.

Avis hacía este recargo por gestionar el pago de la multa y comunicar a la Administración la identidad de la persona infractora, una gestión a la que está obligada por ley, por eso Consumo lo considera una práctica abusiva.

La resolución de Consumo concluye que esta cláusula es abusiva porque vulnera varios artículos de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. A su vez, considera que impone el pago de un servicio a la clientela que responde al cumplimiento de una obligación legal de la empresa y establece "una carga económica desproporcionada que rompe el equilibrio contractual en perjuicio de la persona consumidora".

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vitoria-Gasteiz ya declaró abusiva esta cláusula mediante sentencia de 22 de septiembre de 2020, en la que se declaró la nulidad de diversas condiciones generales utilizadas por Avis -entre ellas la comisión por gestión de multas- y se condenó a la empresa a eliminarlas, dejar de aplicarlas en los contratos vigentes y abstenerse de incorporarlas en el futuro.