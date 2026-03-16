Continental equipa de fábrica los neumáticos del nuevo SUV 100% eléctrico Smart #5

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MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Continental ha sido seleccionada como proveedor de neumáticos de equipo original para el nuevo Smart #5, que contará con el Continental EcoContact 7 en los tamaños 255/45 R20 y 255/40 R21, la solución de neumáticos más eficiente de la firma.

Ambas versiones del neumático de verano premium están aprobadas para velocidades de hasta 240 km/h y cuentan con la marca XL para una mayor capacidad de carga.

Inspirado en la superficie de una pelota de golf, el neumático es altamente aerodinámico. Su flanco especialmente diseñado, que presenta la llamada estructura aerodimple, reduce la turbulencia del aire detrás del neumático. Esto significa que el vehículo utiliza menos energía para seguir moviéndose. Además, los materiales recién desarrollados en la carcasa, la capa interior y el flanco del neumático reducen la fricción interna y, por lo tanto, disminuyen la resistencia a la rodadura.

El EcoContact 7 también se beneficia de un compuesto de caucho adaptado diseñado para mejorar la eficiencia energética. El neumático también presenta el patrón de banda de rodadura silencioso de nuevo desarrollo de Continental, que reduce el ruido de rodadura, especialmente en el tráfico urbano.

"La combinación de una eficiencia excepcional, un alto kilometraje y un bajo ruido de rodadura hace que el EcoContact 7 sea un neumático ideal para vehículos eléctricos", ha destacado Continental.