Continental pierde 165 millones en 2025 por su reestructuración estratégica y eleva dividendo

El fabricante alemán de neumáticos y componentes para vehículos Continental registró unas pérdidas netas de 165 millones en el último año 2025 frente a las ganancias de 1.168 millones de euros de 2024, en un contexto marcado por su reestructuración estratégica, según los datos publicados por la compañía.

En concreto, la compañía ha achacado estos datos principalmente al efecto de la escisión de la división de automoción de la compañía, que desde el pasado mes de septiembre de 2025 que opera como una empresa independiente bajo el nombre de Aumovio. Igualmente la compañía prevé desprenderse de su negocio de ContiTech, especializado en soluciones para el sector industrial, para centrarse únicamente en su negocio de neumáticos.

Continental facturó 19.676 millones de euros el año pasado, un 2% menos en comparación con los 20.066 millones de euros que ingresó en 2024.

Igualmente, la entidad germana anotó un beneficio neto de explotación ajustado (Ebit ajustado) de 2.035 millones de euros en 2025, lo que se corresponde con una disminución del 8% frente al ejercicio 2024, con lo que el margen operativo ajustado alcanzó en 2025 el 10,3%, 0,7 puntos porcentuales menos que el año anterior.

"Logramos nuestros objetivos para el Grupo Continental y para Neumáticos en 2025, y alcanzamos hitos clave en nuestra reestructuración: la exitosa escisión de Aumovio y la venta de OESL, finalizadas en febrero. Este año, con la venta prevista de ContiTech y el enfoque de Continental en el negocio de neumáticos, entramos en la fase final de nuestra reestructuración estratégica", declaró este miércoles el director ejecutivo de Continental, Christian Kötz.

Por otro lado, el número de empleados se redujo un 5% en la compañía que terminó el curso con 92.653 trabajadores.

PREVISIONES DE CARA A 2026

Las estimaciones de la compañía proyectan, teniendo en cuenta los aranceles y los tipos de cambio vigentes al inicio del ejercicio fiscal, unas ventas consolidadas para 2026 de entre 17.300 y 18.900 millones de euros y un margen Ebit ajustado de entre el 11,0% y el 12,5%.

Por otro lado, la dirección de la compañía propondrá en la próxima junta general ordinaria de accionistas un dividendo de 2,70 euros por acción, frente a los 2,50 euros de 2024, lo que supone un pago de aproximadamente 540 millones de euros.