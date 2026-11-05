El coste total de propiedad de un coche en Europa sube un 32% en los últimos seis años, según Arval - ARVAL

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coste total de propiedad (TCO) de los vehículos en Europa ha experimentado un incremento acumulado del 32% entre enero de 2020 y junio de 2026, según el estudio 'La visión global del coste total de propiedad: Perspectivas 2027 y palancas estratégicas para la resiliencia de las flotas', publicado por Arval Mobility Observatory.

El informe de la compañía perteneciente al banco BNP Paribas revela que solo en el segundo trimestre de 2026 (entre marzo y junio) el TCO subió un 3% interanual en el conjunto de Europa, con España al frente del encarecimiento con un avance del 7%, por delante de mercados como Suecia (5%), Alemania (5%), Francia (4%) o Países Bajos (3%).

Detrás de este incremento estructural se encuentra una presión inflacionista que ha afectado de forma simultánea a todas las partidas de gasto. Entre 2020 y el segundo trimestre de 2026, los carburantes acumularon un alza del 42%, alcanzando el diésel los 1.963 euros por 1.000 litros en surtidor. A su vez, las tareas de mantenimiento y reparación se encarecieron un 27%, las pólizas de seguro subieron un 28% y los neumáticos avanzaron un 25%.

A estos factores operativos se suma el repunte de los costes de financiación, con una subida media del 25% en los tipos de interés aplicados a la automoción entre 2022 y 2026, con un impacto diferencial en los modelos 100% eléctricos (BEV) debido a su sobreprecio inicial de compra (entre un 20% y un 30% superior al de la combustión).

LOS ELÉCTRICOS MITIGAN EL TCO MENSUAL FRENTE A LOS HÍBRIDOS ENCHUFABLES

A pesar de su mayor coste de financiación (representa un 63% de su TCO frente al 47% de los modelos de combustión), los vehículos eléctricos puros compensan la inversión con menores costes energéticos y de servicio.

En una comparativa mensual media (para un contrato de 45 meses y 105.000 kilómetros en un SUV del segmento C), el TCO de un BEV se sitúa en 1.301 euros, un importe inferior a los 1.320 euros de un híbrido convencional (HEV), a los 1.451 euros de un vehículo de combustión/MHEV y sensiblemente por debajo de los 1.703 euros de un híbrido enchufable (PHEV).

AHORRO DE HASTA 216.000 EUROS EN FLOTAS PARA 2027 MEDIANTE LA ELECTRIFICACIÓN

El trabajo de Arval ha proyectado mediante una simulación financiera para 2027 el impacto de la velocidad de transición tecnológica en una flota corporativa representativa de 500 turismos (con un ritmo de renovación del 25% anual).

Con una estrategia de electrificación acelerada (100% BEV en las renovaciones) frente a una limitada (40% BEV y 60% combustión/MHEV) situaría el gasto total de la flota en 8,19 millones de euros, lo que supondría un ahorro directo de 170.335 euros.

Mientras que en un escenario de alta volatilidad y con precios del petróleo a 120 dólares/barril), la electrificación acelerada permitiría reducir la factura anual de la flota a 8,20 millones de euros frente a los 8,41 millones del modelo limitado, elevando el ahorro directo a 216.961 euros.