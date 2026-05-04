Cupra abre pedidos para Raval en España, su eléctrico urbano con hasta 444 kilómetros de autonomía

Archivo - Cupra abre pedidos para Raval en España, su eléctrico urbano con hasta 444 km de autonomía - CUPRA - Archivo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Cupra ha anunciado la apertura de pedidos en España del nuevo Raval, su modelo eléctrico urbano, con el que la marca inicia una nueva etapa en su estrategia de electrificación combinando diseño, prestaciones y accesibilidad.

El Cupra Raval llega en su versión de lanzamiento Dynamic con una potencia de 155 kW (211 CV) y una autonomía de hasta 444 kilómetros, con un precio de partida de 24.200 euros, incluyendo descuentos de la marca y ayudas del Plan Auto+, así como una garantía de cinco años.

El Cupra Raval se comercializará inicialmente en tres versiones: Dynamic y Dynamic Plus, asociadas a la variante Endurance de 211 CV, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos. Por su parte, la edición Extreme, vinculada a la versión más prestacional VZ, con 166 kW (226 CV) de potencia, ofrece una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos. Ambas versiones presentan una batería NMC de 52 kWh.

También dispone de serie en toda la gama del modo 'One-pedal-driving', que permite reducir la velocidad de forma suave e intuitiva mientras se recupera energía.

Más adelante, el Cupra Raval se ofrecerá en sus versiones de acceso de 85 kW (116 CV) y Raval Plus con 99 kW (135 CV) de potencia, ambos con la batería LFP de 37 kWh. La primera de ellas estará disponible desde 26.000 euros, antes de restar los descuentos de la marca y las ayudas del Plan Auto+.

DISEÑO COMPACTO Y ENFOQUE URBANO

Con una longitud de 4 metros, el Raval está orientado al uso urbano, aunque mantiene una habitabilidad destacada y un maletero de 441 litros, lo que le permite adaptarse también a desplazamientos de mayor recorrido.

El modelo diseñado, desarrollado y fabricado en la fábrica de Martorell (Barcelona) sobre la plataforma MEB+ del grupo Volkswagen, incorpora un diseño exterior que refuerza el carácter deportivo de la marca, con elementos como faros Matrix LED, logotipos iluminados y tiradores de puertas ocultos, pasando por el logotipo CUPRA iluminado en la parte trasera y delantera (que llegará más adelante). Todos estos elementos hacen que el Raval sea inconfundible, tanto de día como de noche. Al volante, se descubre un claro enfoque hacia el conductor y una posición deportiva reforzada por los asientos de estilo deportivo 'Cup Bucket'.

En el interior, el vehículo apuesta por un enfoque tecnológico con una pantalla central de 12,9 pulgadas, un cuadro digital de 10,25 pulgadas y un sistema de iluminación ambiental avanzada que mejora la interacción entre el conductor y el vehículo. Además, el volante ha rediseñado para este modelo exclusivamente que presenta botones físicos, así como con botones satélite.

El modelo incorpora soluciones sostenibles en su fabricación, como el uso de materiales reciclados y técnicas de producción avanzadas, incluyendo impresión 3D y tejidos de punto tridimensional.

En el apartado dinámico, el Raval mantiene el ADN deportivo de CUPRA con un comportamiento ágil, gracias a un chasis rebajado, vías más anchas y sistemas como el diferencial electrónico e-LSD o la suspensión adaptativa DCC Sport.

Asimismo, integra tecnologías como el sistema de frenado "One Box" y el modo de conducción 'one-pedal', que permite recuperar energía durante la deceleración.