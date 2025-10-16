Cupra alcanza el millón de vehículos fabricados en su planta de Martorell (Barcelona)

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cupra ha alcanzado el millón de vehículos producidos en su fábrica de Martorell (Barcelona) tras siete años de trayectoria en los que ha lanzado siete modelos distintos: Ateca, León, Formentor, Born, Tavascan, Terramar y Raval, este último con la previsión de que se comercialice en el primer trimestre de 2026, informa en un comunicado este jueves.

El CEO de Seat y Cupra, Markus Haupt, ha asegurado que alcanzar el millón de vehículos Cupra fabricados demuestra la "visión atrevida y pasión incansable" de la marca, aparte de su compromiso con la electrificación y el futuro de la movilidad, en sus palabras.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de Personas y Organización, Laura Carnicero, ha destacado que en estos siete años la firma "se ha convertido en una de las marcas de coches de más rápido crecimiento en Europa".

Fundada en 2018 como la primera marca nueva creada dentro del Grupo Volkswagen, Cupra ya comercializa seis modelos y en el primer trimestre de 2026 sumará un séptimo, el Cupra Raval, que se convertirá en el primer vehículo eléctrico urbano del grupo alemán.

Para conmemorar esta cifra de fabricación, Cupra sorteará un Cupra Formentor e-Hybrid, el mismo modelo que se ha convertido en el vehículo un millón producido por la firma automovilística, entre todos los empleados de la compañía para que el ganador lo use durante tres años.