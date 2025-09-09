La Cupra Design House presenta nuevas colaboraciones más allá de la automoción - CUPRA

Colaboran con Harper Collective, Vichy Catalan, MAM y Lucta

MÚNICH (ALEMANIA), 9 (EUROPA PRESS)

La Cupra Design House, división de Cupra que promueve el diseño más allá del sector de la automoción, ha presentado en el marco del salón IAA Mobility 2025, que se celebra del 8 al 14 de septiembre en Múnich (Alemania), nuevas colaboraciones en los ámbitos de la moda, los accesorios y las fragancias.

Una de las alianzas ha sido con Harper Collective, especializado en la creación de equipaje a través de materiales sostenibles, que incluye una colección que evocan los 'showcars' de la marca hecha con productos fabricados con una mezcla de residuos oceánicos recuperados, según informa Cupra en un comunicado este martes.

"Nuestra colaboración con Harper Collective se construye sobre un compromiso compartido: cambiar la forma en que experimentamos los viajes. Su enfoque poco convencional demuestra que el rendimiento, la responsabilidad y el diseño pueden coexistir", ha afirmado el Chief Brand Officer de Cupra, Ignasi Prieto.

El cofundador de Harper Collective, Sebastian Manes, ha explicado que esta nueva colección es "el resultado de una mentalidad compartida que busca reescribir las reglas y crear productos excepcionales, al tiempo que se desafía la cultura del usar y tirar".

La colección de Harper Collective y Cupra estará disponible en exclusiva en Múnich durante dos semanas en Oberpollinger y en el Cupra City Garage de la ciudad, antes de su lanzamiento online a partir del 22 de septiembre.

VICHY CATALAN

Tras su debut en España y el Reino Unido, la colaboración de Cupra con Vichy Catalan se lanzará en Alemania este mes de septiembre, coincidiendo con la IAA Mobility de Múnich.

La bebida Cupra, elaborada con ingredientes naturales, es un refresco que fusiona el toque picante del jengibre, la frescura ácida de la lima y el característico burbujeo del agua mineral natural de Vichy Catalan.

MAM

Como parte de la IAA, Cupra ha ofrecido un adelanto de su próxima colección de accesorios 'lifestyle', creada en colaboración con la marca barcelonesa MAM.

Compuesta por cinco productos únicos, MAM contribuye en el diseño de esta serie de bolsas y llaveros que reflejan "el compromiso de la marca con la innovación y el diseño emocional".

Además de las bolsas, también destacan las pulseras creadas por MAM como primer resultado de la continua colaboración entre ambas marcas, mientras que la colección se completa con varios llaveros.

CUPRA SCENT

Por último, Cupra ha presentado Cupra Scent, una fragancia desarrollada en colaboración con Lucta y guiada por los conocimientos olfativos de la Fundación Ernesto Ventós.

Esta experiencia olfativa comienza con bergamota fresca, , seguida del jalapeño y el jengibre, intensificados por el azafrán.