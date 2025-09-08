Cupra exhibe en el IAA de Múnich ediciones exclusivas y sostenibles de 4 modelos

MÚNICH (ALEMANIA), 8 (EUROPA PRESS)

Cupra ha presentado este lunes en el salón IAA Mobility Summit 2025 de Múnich las Tribe Edition de los modelos Formentor, León, León Sportstourer y Terramar, que incluyen tecnología de tejido 3D para minimizar los residuos y potenciar la economía circular.

Lo ha hecho en el marco de este salón, que se celebra del 8 al 14 de septiembre en el Messe München de Múnich (Alemania) y donde el domingo dieron a conocer un Cupra Raval camuflado, que se lanzará al mercado en 2026, y este lunes por la tarde harán lo propio con el 'Cupra Tindaya showcar'.

Los Cupra Tribe Edition estrenan el nuevo color exterior Manganese Mate, así como tecnología de tejido 3D para los asientos Bucket, la pintura de base biológica presente en la consola central y los difusores de aire, y las nuevas llantas de aleación, que incorporan un 20% de material reciclado.

"Cupra trabaja incesantemente por ofrecer vehículos que lleguen al corazón de su Tribu, atendiendo al deseo de individualidad y a la creciente demanda de soluciones sostenibles", ha destacado el Chief Brand Officer de Cupra, Ignasi Prieto.

El diseño exterior de las versiones Tribe Edition de los 4 modelos cuenta además con una paleta de colores que incluye: Bronce Century Mate (exclusivo de Terramar), Gris Magnetic Mate (exclusivo de León y Formentor), Negro Midnight y el nuevo Manganase Mate (disponible para toda la gama Tribe Edition).