Cupra presenta el modelo León VZ TCR con tracción delantera

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cupra ha presentado su modelo León VZ TCR con tracción delantera, en una reinterpretación del modelo compacto de la marca que rinde homenaje al Cupra León VZ TCR de carreras, informa en un comunicado este jueves.

El vicepresidente ejecutivo de Investigación y Desarrollo de Cupra, Werner Tietz, ha explicado que el nuevo modelo "es una clara muestra de lo que sucede cuando la experiencia en competición se traslada a la precisión en la carretera".

El coche cuenta con un motor turboalimentado de gasolina de 2,0 litros que desarrolla 325 CV (239 kW) de potencia y 420 Nm de par máximo.

Tiene una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos y "su velocidad máxima sin restricción electrónica permite a los conductores experimentar todo su potencial".

La serie de este Cupra León VZ TCR está limitada a 499 unidades, que representan "uno de los 499 León de competición fabricados a lo largo de los años".