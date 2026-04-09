Cupra presenta el modelo Raval, el primer 100% eléctrico fabricado en Martorell (Barcelona)

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

Cupra ha realizado este jueves la presentación mundial del modelo Cupra Raval, el primer coche 100% eléctrico de la marca que se fabricará en la planta de Martorell (Barcelona), que se comercializará por alrededor de 26.000 euros y se empezará a entregar en verano.

Han participado en la presentación el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el ceo de Seat y Cupra, Markus Haupt, y ha estado presente el presidente del Parlament, Josep Rull.

El Cupra Raval, que mide cuatro metros de largo, es el primer modelo de la familia de coches eléctricos urbanos del grupo Volkswagen, liderado por Cupra y que está previsto que se fabriquen cuatro modelos de tres marcas en las plantas de la empresa en España.

Haupt ha explicado que han sido "años intensos de trabajo" y ha mostrado su orgullo por un coche que ha definido de diferente, y ha recordado que la presentación del coche se hará en la tarde de este jueves en 12 ciudades europeas y que seis acogerán un concierto, que en Barcelona será de Nathy Peluso en plaza Catalunya a las 18.30 horas.

Ha añadido que este lanzamiento es la "espina dorsal de la estrategia de crecimiento de Cupra" y que el objetivo es democratizar la electromovilidad.

El consejero delegado ha explicado que el nuevo modelo consigue "unir el ADN de la marca con los barrios de Barcelona", y ha destacado que Casa Seat --donde se ha realizado la presentación-- pasa a llamarse temporalmente Casa Cupra Raval.

AUTORIDADES

Illa ha destacado que el Cupra Raval es el resultado de años de trabajo y esfuerzo para "diseñar, concebir y construir un coche 100% eléctrico" que ha añadido que reivindica la movilidad sostenible y elétrica.

Ha dicho que para ello es necesario que haya puntos de recarga y vehículos que permitan "democratizar la movilidad eléctrica", y ha destacado que el actual contexto internacional hace necesario que haya coches eléctricos impulsados con energía renovable.

Hereu ha señalado que la transformación de la industria del automóvil hacia la movilidad eléctrica es "un camino fascinante, lleno de retos", pero que es una batalla que ha dicho que está ganada.

Ha añadido que España y Europa están luchando por su autonomía estratégica abierta y que el Cupra Raval "encara perfectamente esta gran opción".

Collboni ha celebrado que el Raval representa una "nueva oleada de democratización del vehículo eléctrico, que es muy importante para la sostenibilidad".

"El coche eléctrico quiere decir empleo, quiere decir aire limpio, quiere decir soberanía energética" ha subrayado, y ha dicho que es necesario seguir instalando puntos de recarga para derribar la barrera que es para impulsar la compra de estos vehículos.