Cupra presenta los nuevos Formentor y León en Madrid con una versión híbrida enchufable

Cupra anuncia la creación de una nueva firma de diseño independiente que "identificará qué es Cupra y qué no es Cupra"



MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cupra ha presentado este lunes en el Palacio de Cibeles en Madrid los nuevos Cupra Formentor y Cupra León, que cuentan con la nueva generación de tecnología híbrida enchufable (e-hybrid), que ofrece hasta 272 CV (200 kW) y más de 100 kilómetros de autonomía totalmente eléctrica.

Tanto el Cupra Formentor como el Cupra Leon han sido mejorados en diseño y motorización. En concreto, la oferta mecánica incluye cuatro tecnologías diferentes: TSI (gasolina), eTSI ('mild hybrid'), TDI (diésel) y una nueva generación de e-hybrid (híbrido enchufable).

La gama e-hybrid ofrece ahora hasta 272 CV (200 kW), más de 100 kilómetros de autonomía totalmente eléctrica y compatibilidad con carga rápida (hasta 50 kW en CC). Disponible en exclusiva para el Cupra Formentor y el Cupra León Sportstourer, el nuevo motor gasolina TSI de 333 CV (245 kW) se asocia a la tecnología Torque Splitter de reparto de par y a un equipo de frenos Akebono.

En el exterior, las nuevas versiones de ambos modelos incluyen el logotipo de Cupra integrado en el capó, un nuevo frontal en forma de nariz de tiburón con faros matrix LED triangulares, y la sección inferior de "estética atrevida".

En la parte trasera, la tecnología de iluminación LED se presenta igualmente con diseño triangular, si bien en esta zona el nuevo Cupra León añade un toque distintivo adicional con el logotipo situado en la parte central, entre las ópticas posteriores. Los nuevos colores Century Bronze Mate y Gris Enceladus Mate "confieren aún más carácter a ambos modelos", señala la marca.

En el interior, el habitáculo ofrece un ambiente de mayor calidad con elementos rediseñados, como la consola central, y adopta un enfoque más sostenible con los asientos Bucket, que pueden ir tapizados con una microfibra sostenible (73% reciclada y con una perforación láser progresiva) o con un cuero "respetuoso con el medio ambiente".

Cupra explica que los nuevos modelos incorporan una digitalización que "se centra en el conductor", con una nueva interfaz hombre-máquina (HMI) forma parte ahora de la instrumentación digital Cockpit tras el volante, mientras el sistema de infoentretenimiento adopta una pantalla más grande, de 32,8 cm (12,9 pulgadas), con un control deslizante retroiluminado.

Tanto el nuevo Cupra Formentor como el nuevo Cupra León incorporan un nuevo equipo de audio de alta fidelidad con 12 altavoces, desarrollado en colaboración con la firma de audio premium Sennheiser Mobility. El sistema ofrece el sonido puro característico de Sennheiser, en el que confían artistas y profesionales de la música de todo el mundo.

EL VEHÍCULO MÁS VENDIDO DE LA MARCA

Cupra señala que el Formentor es el vehículo más vendido de la marca, el SUV Crossover con el que logró en 2023 más de 120.000 entregas acumuladas en todo el mundo (+23% frente a 2022).

En este sentido, Cupra ha resaltado que en el primer trimestre de 2024 ha entregado 56.600 coches, un 21,4% más que en el mismo periodo de 2023. Asimismo, marzo se ha convertido en el mes récord histórico de la compañía, con 23.800 entregas.

"El Cupra Formentor y el Cupra León han sido siempre una fuerza impulsora del éxito de la marca a medida que ha ido expandiendo su presencia en todo el mundo. Gracias a ellos, Cupra ha conseguido el increíble logro de vender cerca de 600.000 coches desde el lanzamiento de la marca en 2018", ha declarado el consejero delegado de Cupra, Wayne Griffiths.

LANZAMIENTO DE UNA FIRMA DE DISEÑO INDEPENDIENTE

Finalmente, durante el evento, Cupra ha presentado su nueva firma de diseño independiente, centrada en determinar "qué es Cupra y qué no es Cupra", según ha dicho Griffiths. Esta empresa que nace del grupo contará con empleados que trabajan en los equipos de diseño tanto de Cupra como de Seat y en un futuro planea ofrecer sus servicios para otras marcas o empresas.

La empresa, llamada Cupra Design, no solo será responsable del 'merchandising', sino que también trabajará con empresas que "conecten con la filosofía de la marca" y quieran incorporar el estilo de Cupra a sus propios artículos, según ha detallado la marca.

El grupo ha explicado que la misión Cupra Design es convertirse en el lugar de referencia para quienes buscan diseños atrevidos y poco convencionales en todo tipo de productos.

Además, la marca ha anunciado que lanza ahora otras novedades junto con sus socios colaboradores. En particular, con MAM, la marca de joyería sostenible de Barcelona, con la que busca crear una colección que incluye un anillo y pulseras con la inscripción "Welcome to the Tribe".

Los productos de esta firma están fabricados con rutenio y cobre, materiales que Cupra utiliza en sus vehículos "para captar la esencia de la autenticidad".

"La marca ha tocado un nervio con una nueva generación de clientes, y esto es principalmente por el diseño y por su provocación, y por no tener un pasado, por no estar basada en valores antiguos o valores de estatus, prestigio o tradición, para ser algo diferente del coche de los padres o los abuelos", ha añadido Griffiths.