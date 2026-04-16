El Cupra Raval gana el premio 'Red Dot: Product Design' 2026

Cupra Raval - CUPRA

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cupra Raval ha ganado el premio 'Red Dot: Product Design' 2026, "uno de los reconocimientos de diseño más prestigiosos del mundo", informa la empresa en un comunicado este jueves.

Los galardones también han distinguido al Cupra Tindaya showcar por el jurado internacional con el mismo premio por "su diseño audaz, escultural y orientado al futuro".

El director de diseño de Cupra, Jorge Diez, ha señalado que el diseño del coche "tiene como objetivo provocar emociones y el Raval hace realidad esa filosofía".

Red Dot Award es uno de los concursos de diseño internacionales más prestigiosos, que premia la excelencia en innovación, estética y funcionalidad.

"Este doble reconocimiento refuerza la imagen de Cupra en cuanto a liderazgo y coherencia en el diseño, tras los éxitos obtenidos por otros modelos y prototipos de la marca en ediciones anteriores de los premios Red Dot", ha explicado la marca.