Cupra, 'Trendiest Brand of the Year' en los premios 'Best Cars 2025'

BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cupra ha sido elegida como la 'Trendiest Brand of the Year' en los premios 'Best Cars 2025' de la revista especializada 'Auto Motor und Sport', informa en un comunicado este miércoles.

Es la primera vez que Cupra logra el galardón, que se otorga a través de una votación entre los lectores de la publicación en la que han participado 94.531 personas.

El CEO de Cupra, Wayne Griffiths, ha explicado que el premio les "inspira a seguir superando límites" y mantenerse, textualmente, fieles al espíritu rebelde que, ha dicho, les define.

Cupra fue nominada en esta categoría por primera vez en 2021 y en 2024 ha logrado un 72% de aprobación, siendo la marca con un mayor porcentaje.

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 9 de mayo en el Fischauktionshalle de Hamburgo (Alemania).