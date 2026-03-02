Dacia abre los pedidos en España para el nuevo Spring 100% eléctrico con un precio desde 16.425 euros

Dacia abre los pedidos en España para el nuevo Spring con un precio desde 16.425 euros - ADRIEN CORTESI

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dacia España ha comenzado la apertura de pedidos para su nuevo Spring 100% eléctrico, que incorpora cambios en la batería, en sus motores eléctricos y en la suspensión y que ofrece un precio de partida en el mercado desde 16.425 euros al contado.

No obstante, este modelo 100% eléctrico se podrá beneficiar de las ayudas del Plan Auto+ 2026 de hasta 4.500 euros, lo que convertirá al modelo en una de las opciones eléctricas más económicas del mercado, con un precio desde 11.815 euros, según destaca la marca.

Con ello, la firma destaca que sigue sin salirse del camino de su filosofía de ofrecer "una movilidad sin emisiones al alcance del mayor número posible de personas".

El nuevo Spring, cuyos primeros ejemplares ya están en la red oficial de concesionarios de la marca rumana en España, alberga una nueva batería de litio-hierro-fosfato --por primera vez utilizada en el grupo Renault en uno de sus modelos-- de 24,3 kWh de tecnología 'cell to pack' que permitirá una autonomía de 225 kilómetros en ciclo combinado.

Igualmente, bajo el capó dispone de la opción de elegir dos nuevos motores de 70 CV/52 kW y de 100 CV/75 kW, que sustituyen a los anteriores de 45 CV/33 kW y de 65 CV/48 kW que ofrecen mayor potencia y par motor.

El nuevo motor de 70 CV está disponible en el acabado 'Expression', mientras que el nuevo motor de 100 CV está disponible en 'Extreme'. Los acabados superiores 'Business' y 'Cargo' presentan la primera variante de motorización.

Un nuevo cargador integrado de corriente continua de 40 kW (frente a los 30 kW anteriores) está disponible como opción en los niveles de acabado 'Expression' y 'Extreme'. Permite recargar la batería del 20% al 80% en tan solo 29 minutos.

De serie, Spring equipa un cargador de corriente alterna de 7 kW que, combinado con la nueva batería, permite una recarga del 20% al 100% más rápida (3 horas y 20 minutos en lugar de 4 horas en una Wallbox de 7 kW y 10 horas y 11 minutos en una toma de corriente doméstica).

Estos cambios conllevan un aumento en la rigidez de la estructura general con la intruducción de una barra estabilizadora en todas las configuraciones, al tiempo que se optimiza el reparto de masas entre el eje delantero y el eje trasero para mejorar el equilibrio general del vehículo.

MEJORAS EN LA FRENADA Y EN LAS CURVAS

Asimismo, el nuevo Spring trae consigo una frenada más segura gracias a una asistencia más potente. Las llantas de 15", de serie en el nivel de acabado 'Expression', contribuyen a mejorar el comportamiento de Spring en carretera.

Spring también se beneficia de mejoras aerodinámicas, como un conjunto de cubiertas carenadas debajo de la carrocería en la parte delantera, los laterales y la parte trasera, diseñado para reducir la turbulencia aerodinámica debajo del vehículo, así como un alerón inferior para proteger de turbulencias.

Dicho alerón permite limitar las turbulencias alrededor de la parte superior del portón. Esto beneficia muy concretamente a la autonomía de Spring, lo que se traduce en una mejora significativa del SCx (0,660 frente a 0,745 con llantas de 14" y 0,665 frente a 0,743 con llantas de 15).

A pesar de las múltiples optimizaciones realizadas, Spring sigue siendo el vehículo 100% eléctrico de 4 plazas más ligero del mercado, con un peso aproximado de una tonelada.