Dacia adopta la plataforma CMF-B en el Duster para mejorar el habitáculo interior del vehículo

Dacia Duster - DACIA

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dacia ha adoptado la plataforma CMF-B en el Duster con el fin de mejorar la habitabilidad interior de este modelo, al igual que ya sucedió con anterioridad en el Sandero y el Jogger, sin alterar la longitud total del vehículo, de 4,34 metros.

"Esta arquitectura modular y flexible representa un elemento clave para respaldar el plan de producto de Dacia, garantizando al mismo tiempo competitividad y eficiencia. El resultado es un espacio más generoso tanto para los pasajeros como para el equipaje", subraya la marca.

En el plano dinámico, el trabajo de desarrollo ha llevado a una optimización significativa de las barras estabilizadoras, con un aumento de la rigidez que se traduce en una reducción del balanceo del 21% en la versión de dos ruedas motrices respecto a la anterior generación de Duster.

Esta mejora se refleja en una mayor estabilidad en curva y en los cambios de dirección, ofreciendo una sensación de control superior. La versión 4x4 también se beneficia de un progreso análogo, con una reducción del balanceo del 17%, lo que refuerza aún más la vocación polivalente del modelo en todo tipo de terrenos.

Paralelamente, se han revisado numerosos elementos clave para refinar el comportamiento en carretera. Los ajustes de la amortiguación, la relación y el calibrado de la servodirección, así como la elección de los neumáticos, han sido objeto de una puesta a punto "minuciosa". Estas intervenciones permiten a Duster ofrecer una respuesta más precisa y coherente en todas las condiciones de uso.

CONFORT ACÚSTICO

Otro ámbito en el que la plataforma CMF-B contribuye de manera significativa es el confort acústico. La reducción del ruido de rodadura en unos 2 dB --equivalente a una percepción de ruido sensiblemente inferior para los ocupantes-- hace que el habitáculo sea "más silencioso y acogedor, aumentando el placer de viajar tanto en trayectos urbanos como en largas distancias", destaca la marca.

Por último, la plataforma CMF-B representa un pilar fundamental para la evolución tecnológica de Dacia, permitiendo a Duster emprender el camino de la electrificación. Esto permite hoy la posibilidad de tener una oferta de motorizaciones que incluye tecnologías Mild Hybrid (hibridación ligera) y Full Hybrid (híbrido convencional, con la versión de 155 CV).

A estas opciones se suma el compendio de tecnologías que representa la nueva versión hybrid-G 150 4X4, equipada con un motor Mild Hybrid de GLP que permite la tracción total precisamente, gracias al motor eléctrico trasero y ofrece una autonomía que supera los 1.500 kilómetros.