Dacia lanza el Striker, su nuevo crossover familiar y dinámico, disponible por menos de 25.000 euros

Nuevo Dacia Striker - DACIA

MILÁN, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dacia ha presentado a nivel internacional su nuevo crossover del segmento C, el Dacia Striker, que se define como un nuevo modelo con ADN 100% de la marca (por su carácter robusto, aventurero, esencial y desenfadado) y con el que busca ofrecer una alternativa "audaz" a los SUV y llegar a nuevos clientes para alcanzar una cuota de mercado en este segmento del 20% al 33% de las ventas para 2035.

Durante el evento de presentación, al que ha asistido Europa Press, la marca destacó que el Striker reúne "lo mejor de tres mundos": la posición de conducción elevada propia de un SUV, la versatilidad y practicidad de un familiar y la eficiencia y dinamismo de una berlina.

El resultado es un modelo que llegará con una completa gama multienergía y un precio de partida inferior a los 25.000 euros. "Se trata de una propuesta refrescante que rompe con las reglas", señaló Dacia, que abrirá los pedidos del vehículo, fabricado en Turquía, el próximo mes de octubre.

La firma explicó además que el nombre Striker procede de una expresión universal que significa "golpear" o "dar en el blanco". "Sorprendente e impactante, refleja el espíritu de desafío y ambición de Dacia: ofrecer una alternativa única en el segmento C sin dejar de ser fiel a los valores que han hecho de la marca un éxito", subrayó.

DISEÑADO PARA EL DÍA A DÍA Y PREPARADO PARA VIAJAR

El Striker ha sido concebido con un "doble registro", buscando un equilibrio entre dinamismo y robustez. Con 4,62 metros de longitud, sus dimensiones lo acercan a un familiar del segmento C, aunque su diseño exterior le otorga una imagen propia de un crossover pensado tanto para los desplazamientos cotidianos como para los viajes.

Su diseño gira en torno a una línea de cintura muy marcada que conecta los grupos ópticos delanteros y traseros y articula toda la silueta. Esta línea actúa como eje central del vehículo y refuerza esa doble personalidad.

Por encima, predominan las formas fluidas y aerodinámicas, con un parabrisas inclinado, una línea de techo alargada y una luneta trasera tendida que aportan un perfil elegante y dinámico. Por debajo, los volúmenes ganan presencia y transmiten una mayor sensación de robustez.

El Striker estrena además la nueva firma lumínica LED de Dacia en forma de 'T', situada en las cuatro esquinas del vehículo. En el frontal, se integra en una calandra negra brillante presidida por el distintivo 'Dacia Link', mientras que en la zaga se une mediante una banda negra que incorpora el nombre de la marca en relieve y enfatiza el diseño más vertical del portón.

Su estética crossover se completa con una marcada presencia sobre el asfalto gracias a unas llantas de 17 o 18 pulgadas, con posibilidad de equipar unas de 19 pulgadas.

INTERIOR PRÁCTICO Y FUNCIONAL

En el habitáculo, Dacia apuesta por soluciones pensadas para facilitar el uso diario. Entre ellas destaca un sistema pasacables que conecta el espacio portaobjetos situado frente al pasajero con la consola central, reduciendo la presencia de cables visibles.

La consola central, alta y envolvente, se convierte en uno de los elementos protagonistas del interior. Además de organizar el espacio alrededor del conductor, ofrece múltiples soluciones de almacenamiento, como un compartimento de 6,7 litros bajo el reposabrazos y, según la versión, un cajón deslizante.

Los portavasos extraíbles completan la configuración y pueden colocarse en distintos puntos del habitáculo gracias al sistema YouClip, desarrollado por Dacia para fijar accesorios en zonas estratégicas del vehículo. Con hasta nueve puntos de anclaje, el sistema se adapta tanto al uso cotidiano como a los viajes en familia.

La sensación de amplitud se refuerza con un techo panorámico de cristal que cubre buena parte del habitáculo, de serie en el acabado Extreme y opcional en la versión Journey, al que se suma un amplio maletero de 600 litros.

En materia de seguridad, el Striker incorpora de serie un amplio paquete de asistentes a la conducción (ADAS), que incluye frenado automático de emergencia, reconocimiento de señales con alerta de exceso de velocidad, ayuda al aparcamiento trasero, señal de frenada de emergencia, alerta y asistente de mantenimiento de carril, sistema avanzado de vigilancia de la atención del conductor y llamada de emergencia (eCall).

CUATRO MOTORIZACIONES ELECTRIFICADAS

El nuevo Striker estará disponible con cuatro motorizaciones electrificadas para responder "a las distintas necesidades de los clientes", combinando el conocido motor GLP de Dacia con distintas soluciones de electrificación.

La versión mild hybrid-G 140 combina la bicarburación con un sistema de hibridación ligera de 48 voltios y estará disponible con caja automática o manual de seis velocidades. La electrificación asiste al motor tricilíndrico turboalimentado de 1,2 litros, que puede funcionar tanto con gasolina como con GLP, durante las fases de arranque y aceleración.

Para quienes prioricen el confort y una conducción más eficiente, la marca ofrecerá la versión hybrid 155, equipada con un motor de gasolina de cuatro cilindros y 1,8 litros de 109 CV, dos motores eléctricos -uno de 49 CV y otro que actúa como generador y motor de arranque de alta tensión-, una batería de 1,4 kWh (280 V) y una caja de cambios automática electrificada.

Según Dacia, el frenado regenerativo, la elevada capacidad de recuperación de energía y la eficiencia de la transmisión permiten circular hasta el 80% del tiempo en ciudad en modo totalmente eléctrico.

Por último, la gama contará con una versión orientada a un uso más aventurero, la hybrid 150 4x4. Esta variante combina, en el eje delantero, un motor 1.2 mild hybrid de 48 V con 140 CV y 230 Nm de par, asociado a una caja automática de doble embrague de seis velocidades con levas en el volante.

En el eje trasero incorpora un motor eléctrico de 23 kW (31 CV) y 87 Nm de par. Gracias a esta configuración, las fases de conducción en modo completamente eléctrico se realizan mediante propulsión trasera y pueden representar hasta el 60% del tiempo de circulación en entornos urbanos y periurbanos.