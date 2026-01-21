Dacia prevé mantener su ritmo de ventas en España tras crecer un 20% en 2025 gracias al Sandero

El director general de Dacia España, Laurent Sengenes. - DACIA

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marca de origen rumano Dacia espera mantener su nivel de ventas en España (5,7% de cuota de mercado total en 2025) tras terminar el pasado año con un crecimiento del 20% en el mercado nacional y un total de 65.788 vehículos matriculados, con el Dacia Sandero como el vehículo más vendido de la marca y del mercado español con 38.548 entregas (+16,8% sobre 2024) --el más popular desde el año 2013--.

Para ello, la firma ha anunciado su plan 'ADN' en el que continuará electrificando su gama no solo en España, sino también a nivel global, pero siguiendo el 'estilo Dacia' y ofreciendo una movilidad "asequible y sostenible" a sus clientes. Dacia ambiciona ofrecer una versión híbrida o 100% eléctrica de cada modelo para satisfacer la creciente demanda de movilidad sostenible.

En este contexto, la marca ha anunciado la próxima llegada de un vehículo eléctrico al segmento A por menos de 18.000 euros y fabricado en menos de dos años, destinado a complementar la oferta Dacia de vehículos eléctricos urbanos y hacer que estos sean aún más accesibles para un público más amplio. En 2026, también presentará un nuevo vehículo térmico e híbrido en el segmento C.

"A pesar de la fuerte competición en el mercado automovilístico, la marca Dacia sigue creciendo a nivel global. La ambición de la marca es proponer una movilidad asequible al alcance de todos y cada vez más sostenible", ha expresado el director general de Dacia España, Laurent Sengenes en la presentación oficial de resultados comerciales de la compañía en España.

La compañía destacó que "uno de cada cuatro vehículos de Dacia fueron electrificados" en 2025". De hecho, en 2025, Dacia multiplicó por dos sus ventas en el Spring (su vehículo eléctrico del segmento A) sumando 2.176 matriculaciones. La firma del grupo Renault además anotó 6.036 entregas en Jogger, 14.580 matriculaciones en Duster y 4.567 operaciones en su nuevo 'buque insignia', Bigster.

Paralelamente, Dacia está ampliando su cartera de motorizaciones electrificadas con el lanzamiento del motor hybrid-G 150 4x4 en Duster y esperan que Bigster funcione como "palanca" e impulse las ventas de 2026 tras su lanzamiento a finales del pasado año.

"En 2026 esperamos el efecto pleno en las ventas de Bigster. Para seguir creciendo tenemos que seguir siendo asequibles en precio, en cuotas y en el coste de uso del cliente", ha añadido Sengenes.

A LA ESPERA DEL PLAN AUTO+

Preguntado por la vigencia del Plan Auto+ lanzado por el Gobierno el pasado 3 de diciembre de 2025 y valorado en 400 millones para ayudas directas a la compra de vehículos electrificados, Sengens ha expresado que aplauden el plan y que se encuentran la espera de las medidas concretas que ofrezca el Ejecutivo.

Desde Dacia ven necesario que esas ayudas se instalen cuanto antes, que sean directas y sencillas para los clientes ya que no quieren experimentar un efecto similar al de los últimos meses del año 2025.

"Cuando se paró el Plan Moves, vimos unos meses donde los pedidos se dividieron por dos. Pensamos que es muy importante que se apoye la transición eléctrica con incentivos y con ayudas simples para los clientes", ha defendido el director general de Dacia España.