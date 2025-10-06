Dacia reformula la movilidad del futuro con el Hipster, un 'concept car' por debajo de 10.000 euros

Este prototipo de vehículo 100% eléctrico busca ofrecer todas las ventajas de un Dacia de forma asquible y sencilla

PARÍS, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dacia se plantea la movilidad del futuro como una oportunidad para dar rienda suelta a la imaginación y ha puesto sobre la mesa el prototipo de modelo Hipster, un 'concept car' de diseño sencillo, 100% eléctrico, pensado para los pequeños desplazamientos en el ámbito periurbano o rural.

Aunque por el momento se trata únicamente de un prototipo, el Dacia Hipster podría ser en un futuro no tan lejano "el vehículo eléctrico popular del futuro", dirigiéndose a un público amplio que actualmente carece de una oferta que se ajuste a su presupuesto, con un modelo que se podría ubicar por debajo de los 10.000 euros.

El Hipster nace para dar respuesta a la movilidad diaria de muchas personas. Apoyándose en cifras, Dacia calcula que, por ejemplo, en Francia, el 94% de los conductores recorre menos de 40 kilómetros al día. Para este público está destinado el por ahora prototipo de la marca de origen rumano, ya que, entre otros, ofrecería suficiente autonomía para los desplazamientos diarios con dos recargas semanales, permitiendo a sus clientes satisfacer "sus necesidades reales".

PEQUEÑO TAMAÑO, AMPLIO INTERIOR

Este modelo destaca por su tamaño. Pese a las pequeñas dimensiones en su exterior, de menos de tres metros de largo, el Hipster cuenta con un amplio interior, con capacidad para cuatro adultos, y un maletero modular de 70 a 500 litros (esto último gracias a la banqueta trasera abatible).

Su diseño se ha simplificado con un armazón visible, combinado con un tejido de malla técnica. Los asientos delanteros se fusionan para formar una banqueta. Por último, los reposacabezas perforados contribuyen una vez más a optimizar el peso.

"Dacia Hipster Concept ofrece una capacidad real en un formato ultracompacto, una oferta única nunca vista en el mercado actual", ha subrayado la firma durante su presentación oficial, a la que ha acudido Europa Press.

Esta sencillez se refleja también en la parte frontal, claramente horizontal, en la que los faros de diseño depurado confieren un aspecto serio al Dacia Hipster Concept. En la parte trasera, el portón cubre todo el ancho de Dacia Hipster Concept y se abre en dos partes para ofrecer un acceso práctico al maletero.

Además, siguiendo la filosofía de Dacia, el Hipster se presenta como un modelo ligero, con un peso un 20% inferior a uno de los más pequeños de la firma, el Dacia Spring. Esta ligereza se traduce en menos materia prima y menos energía utilizada durante la fabricación, lo que se traduce en un menor consumo de energía.

Igualmente, aupado por su experiencia en 'design to cost', Dacia Hipster Concept ofrece un diseño de luces traseras que se sitúan detrás de la ventanilla del portón, por lo que no requieren ningún cristal propio. También para reducir costes y peso, las ventanillas laterales son correderas.

Continuando con este enfoque, Dacia Hipster Concept está diseñado con un solo color de carrocería tintado en masa y únicamente tres piezas pintadas, siendo estas el morro del vehículo y los elementos laterales de entrada de las puertas.

"Nuestra ambición al reinventar el auténtico coche popular era dotarlo de un diseño claro y fácil de recordar. Un coche que se pudiera dibujar con tres trazos", ha resumido Romain Gauvin, responsable del diseño avanzado y diseño exterior Dacia.

CONFORT DE LA MANO DE LA SENCILLEZ

Para satisfacer las necesidades específicas de cada ocupante con la mayor precisión posible, el interior de Dacia Hipster Concept es 'YouClip native'. Esto significa que cuenta con un interior que viene equipado de serie con lo esencial, pero puede personalizarse gracias a la gama de accesorios 'YouClip' desarrollada por Dacia.

Los 11 puntos de fijación YouClip están distribuidos por el salpicadero, los paneles de las puertas y el interior del maletero y admiten diversos accesorios, como el portavasos, el reposabrazos o la luz de techo.

Asimismo, hay espacio para la conectividad y la tecnología digital, en particular con la estación de acoplamiento para smartphones, fiel al enfoque Dacia BYOD - 'Bring Your Own Device', que permite una conectividad muy fluida entre el smartphone y el vehículo.

El smartphone incluso se convierte en una llave digital para abrir y arrancar el vehículo. Una vez sentado, la estación funciona como pantalla multimedia para mostrar la aplicación de navegación favorita. También funciona como sistema de audio del vehículo, conectado a un altavoz Bluetooth portátil compatible con YouClip.