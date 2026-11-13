Dacia renueva el Spring, su modelo más práctico y urbano, disponible desde 17.900 euros

Dacia Spring - DACIA

La segunda generación del modelo eléctrico gana en espacio interior y ofrece un nuevo diseño exterior que lo vuelve más ágil y robusto

CASCAIS (PORTUGAL), 13 (EUROPA PRESS)

Dacia ha rediseñado su modelo más urbanita, el Spring, del que abrirá los pedidos de la segunda generación en España antes de terminar el año, con un carácter más práctico para el día a día, una experiencia de conducción ágil para las calles de la ciudad y una autonomía eléctrica de 250 kilómetros, ideal para la carga doméstica, todo por un precio de 17.900 euros (sin descuentos).

El nuevo Spring, además, ha ganado el sello 'Made in Europe' ya que ha comenzado su fabricación en la planta del Grupo Renault en Novo Mesto (Eslovenia). Este es el primer vehículo de la gama Dacia en beneficiarse de los nuevos programas de desarrollo del grupo para acelerar todo el ciclo de diseño de un automóvil logrando reducir el tiempo a menos de dos años, disminuyendo notablemente los costes de producción.

Especialmente adaptado al tráfico urbano, su radio de giro -de tan solo 4,95 metros- le garantiza una gran agilidad, al tiempo que su freno de estacionamiento eléctrico y los sensores de aparcamiento traseros, de serie en todos los acabados, facilitan el estacionamiento.

En carretera, el nuevo Spring ofrece una experiencia de conducción tranquila, gracias a la plataforma RGEV small, al sistema de propulsión y a los neumáticos, tanto en medidas de 15 como de 16 pulgadas.

El modelo eléctrico del segmento A de Dacia está perfectamente adaptado a las necesidades cotidianas de los conductores, con unas proporciones completamente diferentes con las que gana espacio interior. En concreto, el nuevo Spring es 15 cm más largo y 18 cm más ancho que la generación anterior, y cuenta con un capó corto y alto junto a unos pasos de rueda pronunciados que le dan una presencia firme en la carretera.

Con 3,85 metros de largo, 1,52 metros de alto y 1,74 metros de ancho, el Dacia Spring ofrece un habitáculo más espacioso, al que se suma un maletero con capacidad de carga de hasta 337 litros. Dicha capacidad puede ampliarse hasta los 1.283 litros abatiendo la banqueta trasera.

Además, el Spring sigue siendo el único vehículo del segmento A que ofrece el 'frunk', un espacio de almacenamiento situado bajo el capó delantero y disponible como opción, ofreciendo un volumen adicional de 18 litros.

"Al igual que todos los Dacia, la segunda generación del Spring se ha diseñado siguiendo un principio sencillo: obtener el máximo con lo mínimo necesario. Así, cada elemento de estilo cumple una función concreta, ya sea mejorar la eficiencia, reducir los costes u optimizar los recursos utilizados", ha resumido Dacia.

SIMPLICIDAD EN EL DISEÑO, PRACTICIDAD EN EL USO

Tanto en el interior como en el exterior, la búsqueda de la simplicidad permite eliminar lo superfluo y realzar los aspectos esenciales del vehículo. Este enfoque se aplica en la parte trasera, donde el nombre Dacia queda integrado directamente en la banda posterior. En lugar de ir superpuestas, las letras forman parte de la propia pieza. Esto además ayuda a controlar el peso del vehículo, un factor clave para su eficiencia y excelente relación valor-precio.

En términos de diseño, la identidad de Dacia se refleja en las franjas negras que unen los faros delanteros con las luces traseras. Estas acentúan la anchura del vehículo y resaltan la exclusiva firma luminosa inspirada en el emblema Dacia Link.

El frontal y la parte trasera verticales, así como los rebordes sobre las ruedas traseras, acentúan aún más la silueta compacta y sólida del nuevo Spring, dotándolo de una gran fuerza visual.

Diseñado para resistir el uso diario, el modelo incorpora amplias zonas de protección en los parachoques delantero y trasero. Siguiendo esta misma lógica de durabilidad, las molduras negras brillantes, delanteras y traseras, llevan un acabado granulado por láser que ayuda a conservar mejor su aspecto con el paso del tiempo.

El mismo enfoque guía el diseño del habitáculo. El salpicadero prioriza las líneas horizontales, lo que refuerza la sensación de amplitud y facilita la lectura de la información.

El cuadro de instrumentos incorpora una pantalla de 7 pulgadas y, en el centro del salpicadero, la pantalla táctil multimedia de 10,1 pulgadas queda al alcance de la vista y del tacto tanto del conductor como del acompañante.

Los numerosos espacios de almacenamiento y los ingeniosos detalles reflejan un diseño en el que la estética está, ante todo, al servicio de la funcionalidad.

Dacia Spring viene equipado de serie con hasta tres puntos de fijación YouClip (uno en la consola delantera del lado del acompañante y dos en el maletero), así como con dos puntos de fijación adicionales disponibles como accesorios (soporte en el reposacabezas). Además, es posible personalizar el habitáculo con una selección de accesorios modulares que, entre otros, protegerán al vehículo en caso de uso intensivo, como alfombrillas para el suelo y una protección modular para el maletero Easyflex.

PRESTACIONES ELÉCTRICAS ADAPTADAS A LA REALIDAD DE LOS CLIENTES

Esta segunda generación del Spring está equipado con un motor que desarrolla 60 kW (80 cv) y un par de 175 Nm, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 12,1 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 130 km/h. De este modo, se desenvuelve con naturalidad en el tráfico urbano y periurbano.

Una sola recarga a la semana será suficiente para la mayoría de los usuarios de Spring, ya que su batería LFP de 27,5 kWh útiles le ofrece una autonomía de hasta 250 kilómetros en ciclo mixto WLTP. El modelo viene equipado de serie con un cargador integrado de CA de 6,6 kW que permite cargar del 15% al 80% en 9 horas en un enchufe doméstico tradicional.

Asimismo, la oferta de carga rápida eleva la potencia de carga de CA a 11 kW y añade un cargador de CC de 50 kW, lo que permite reducir a 1 hora y 55 minutos la carga del 15% al 80% en un punto de carga (Wallbox trifásico) de 11 kW o en una estación de carga de 22 kW. Con el cargador de CC de 50 kW, la carga del 15% al 80% en estaciones rápidas se completa en solo 28 minutos.