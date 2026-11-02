El Dacia Sandero revalida su liderazgo como el coche más vendido, con 3.284 unidades en octubre

Archivo - El Dacia Sandero, el vehículo más vendido en España con 9.160 unidades en el primer trimestre. - DACIA - Archivo

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Dacia Sandero ha vuelto a hacerse en octubre con el liderato de automóviles más vendidos en España, con 3.284 unidades matriculadas en el décimo mes del año, lo que se traduce en un 5,7% menos que hace un año, según los datos publicados este lunes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

Pese a este descenso mensual, el modelo de la marca perteneciente al Grupo Renault se encamina a revalidar el título de coche más comprado en el conjunto del año en el mercado español, tras sumar un acumulado de 29.210 comercializaciones entre enero y octubre, cifra que supone un 9,4% menos respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el Toyota Corolla ha logrado la segunda posición en el ranking de octubre al alcanzar las 2.143 matriculaciones, lo que representa un incremento interanual del 25,5%. La tercera posición del mes la ha ocupado el BYD Atto 2, un modelo que ha matriculado 1.911 unidades en octubre, lo que supone un aumento del 441,4% frente al mismo mes del año pasado.

En el cuarto lugar de octubre se ha situado el MG ZS, que ha sumado 1.781 matriculaciones en el mes (+20,7%). Así, el 'top 5' mensual de octubre lo ha cerrado el Kia Sportage tras comercializar 1.769 unidades, un 39,8% más que en el mismo mes de 2025.

Completan las diez primeras posiciones de octubre el Peugeot 2008 en sexta posición con 1.701 registros, el Volkswagen T-Roc con 1.645 ventas, el Seat Ibiza con 1.644 comercializaciones, el Toyota C-HR con 1.612 entregas y el Volkswagen Tiguan, que cierra el 'top 10' del mes con 1.506 matriculaciones.

EL DACIA SANDERO Y EL SEAT IBIZA, LOS MÁS VENDIDOS EN EL AÑO

En el acumulado del año, el 'top 5' lo conforman, además del Dacia Sandero, el Seat Ibiza, que alcanza las 23.664 ventas en lo que va de año y repunta un 23,4% interanual.

El podio acumulado lo completa el Toyota Corolla en el tercer escalón con 21.400 operaciones hasta octubre(+16,9%), seguido en cuarta posición por el Toyota C-HR, que suma 19.663 entregas (+21,8%), y por el MG ZS en el quinto puesto, con 18.489 unidades (-10,8%).

El resto del 'top 10' del acumulado de 2026 se cierra con el Peugeot 208 en sexto lugar (17.548 unidades), el Seat Arona en séptima posición (17.508), el Toyota Yaris Cross en el octavo puesto (17.117), el Peugeot 2008 en novena plaza (16.990) y el Hyundai Tucson cerrando la clasificación del año con 15.535 matriculaciones.