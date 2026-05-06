Daimler Truck recorta su beneficio un 80% en el primer trimestre, hasta 749 millones de euros

Daimler Truck - DAIMLER TRUCK

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El fabricante alemán de vehículos pesados Daimler Truck registró una caída en sus beneficios del 80% en el primer trimestre del año, debido en especial a los malos resultados en Norteamérica, según ha informado este miércoles la empresa.

Daimler Truck detalló que el beneficio neto se redujo a 149 millones de euros, en comparación con los 749 millones de euros registrados en el primer trimestre del año anterior.

Asimismo, la facturación ha caído un 13%, hasta los 9.980 millones de euros, mientras que el beneficio operativo (Ebit) disminuyó un 71%, hasta los 292 millones de euros, frente a los aproximadamente 1.000 millones de euros del mismo periodo del año pasado.

La empresa ha explicado que los resultados financieros se vieron afectados principalmente por la menor rentabilidad de su negocio en Norteamérica.

Pese a los resultados, el fabricante de camiones destacó una dinámica positiva en los pedidos recibidos, con un aumento del 50% en el primer trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior. En Estados Unidos, agregó, el incremento en los pedidos fue incluso mayor.

"Estamos bien posicionados para seguir mejorando a lo largo del año, incluso tras un primer trimestre difícil", ha declarado la directora general de Daimler Truck, Karin Radstrom.

En el primer trimestre de este año, Daimler Truck vendió 68.849 camiones y autobuses en todo el mundo, lo que supuso un descenso del 9% respecto al año anterior.

Para ganar en competitividad, la empresa puso en marcha el año pasado un programa de recorte de gastos, con el objetivo de reducir los costes en Europa en más de 1.000 millones de euros para 2030.

En Alemania, el plan incluye la supresión de unos 5.000 puestos de trabajo, lo que afectará especialmente a la marca de camiones Mercedes-Benz. También se prevén recortes de gastos en Norteamérica.