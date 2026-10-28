Denza trae su tecnología de vanguardia al SUV todoterreno BAO 5, disponible en España por 76.200 euros

Denza Bao 5 - DENZA

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Denza, la marca premium de BYD, ha arrancado las ventas en España del BAO 5, su primer SUV con tecnología DMO (Dual Mode Off-road) para el mercado europeo, con carácter todoterreno y con tecnología híbrida enchufable, desde 76.290 euros en el acabado Elegance y desde 86.420 euros para la Ultimate.

El Denza BAO 5 estrena la plataforma DMO (Dual Mode Off-road), la primera arquitectura híbrida del mundo diseñada específicamente para la conducción todoterreno. "Ante cualquier situación, el coche va a estar completamente protegido en la parte baja", ha resaltado la marca.

Su esquema de propulsión combina un motor de gasolina turboalimentado de 1,5 litros montado longitudinalmente (110 kW/150 CV y 240 Nm) con dos motores eléctricos: uno en el eje delantero (200 kW y 360 Nm) y otro en el trasero (285 kW y 400 Nm).

En conjunto, el sistema desarrolla una potencia máxima de 544 CV (400 kW) y 760 Nm de par, lo que permite acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 4,8 segundos en la versión Elegance y en 5,0 segundos en la Ultimate.

El vehículo integra una Blade Battery de 31,8 kWh integrada en el chasis de largueros y travesaños mediante la tecnología Cell-to-Chassis (CTC). Esta batería permite recorrer hasta 90 km en modo eléctrico. Con la batería completamente cargada y el depósito lleno, el BAO 5 alcanza una autonomía conjunta de hasta 835 km.

A su vez, el modelo equipa de serie un cargador de corriente alterna trifásica de hasta 11 kW y admite carga rápida en corriente continua a una potencia de hasta 100 kW. Además, cuenta de serie con tecnología de carga bidireccional V2L (Vehicle-to-Load) de hasta 6 kW para alimentar dispositivos y equipos eléctricos externos.

El motor eléctrico trasero aporta un par efectivo en la rueda de hasta 8.000 Nm (fuerza final de tracción tras la reducción mecánica). Además, la arquitectura del chasis de largueros y travesaños permite reducir el centro de gravedad.

El Denza BAO 5 cuenta con suspensión independiente de paralelogramo deformable en ambos ejes. El acabado Ultimate añade el sistema inteligente de control hidráulico de la carrocería DiSus-P, que ajusta de forma hidráulica la firmeza en dos niveles y la altura libre al suelo con una variación de hasta 140 mm alcanzando una altura libre al suelo de hasta 310 mm.

El modelo incluye además función de autonivelación de la carrocería con un solo toque para acampar y hasta 16 modos de conducción para adaptarse a cualquier tipo de superficie o preferencia del conductor (nieve, arena o montaña, entre otros). "Es un coche que ofrece características inauditas", ha destacado la marca.

DISEÑO DE CATEGORÍA Y TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

Con una longitud de 4.888 mm en la versión Elegance (4.921 mm en la Ultimate), una anchura de 1.970 mm, una altura de 1.920 mm (1.930 mm en Ultimate) y una distancia entre ejes de 2.800 mm, el BAO 5 ofrece un gran confort en el interior, tanto en la parte delantera como trasera.

En cuanto a diseño, en el exterior destaca la parrilla delantera con ópticas envolventes en forma de anillo, los estribos laterales --fijos en la versión Elegance y desplegables eléctricamente en la Ultimate--, las barras de techo de aluminio y el portón trasero de apertura lateral equipado con rueda de repuesto. El maletero ofrece una capacidad de 475 litros, ampliable a 1.069 litros al abatir los asientos de la segunda fila.

En el interior, cuenta con cuatro pantallas, entre las que destaca una pantalla central de 15,6 pulgadas, y una pantalla para al acompañante de 12,3 pulgadas. A esto se suma una asistente de voz inteligente con detección de audio en cuatro zonas.

Asimismo, Denza ha trabajado con Devialet para incorporar 18 altavoces en el habitáculo, con tres modos de audio que permiten una acústica "envolvente" o "exclusiva" para el conductor desde el propio reposacabezas.

Los asientos están tapizados en cuero de alta calidad o cuero Nappa en la versión Ultimate. Los delanteros cuentan con ajuste eléctrico; con ocho posiciones para el conductor y seis para el acompañante, soporte lumbar eléctrico de cuatro posiciones, función de masaje de 10 puntos, así como calefacción y ventilación. Los asientos traseros disponen de calefacción (y ventilación en la versión Ultimate), con respaldos ajustables en inclinación.

Entre los elementos prácticos destacan la base de carga inalámbrica para smartphone de 50 W (dos bases en el acabado Ultimate), puertos USB delanteros y traseros, un portavasos ajustable eléctricamente y un compartimento central refrigerado y calefactado de 4,5 litros de capacidad.

"Somos una marca innovadora y el BAO 5 es reflejo de ello. El Bao 5 es un coche único, muy grande, espacioso y tremendamente elegante y capaz", ha resumido el director general de BYD para España y Portugal, Alberto de Aza.