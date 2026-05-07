Dominion gana 7 millones en el primer trimestre y eleva un 5,3% su sus ventas hasta 247,2 millones

BILBAO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Dominion ha logrado, durante el primer trimestre del año, un beneficio neto atribuible de 7 millones, lo que supone un descenso del 23% respecto al mismo periodo de 2025, con 9,1 millones, como consecuencia de las desinversiones ejecutadas en 2025 y 2026, mientras que a perímetro constante mantendría un resultado similar al de los tres primeros meses del pasado año (7,1 millones).

La empresa de servicios y proyectos de ingeniería multitecnológica, que ha celebrado este jueves en Bilbao su Junta General de Accionistas, ha cerrado los tres primeros meses de 2026 con una cifra de negocio consolidada de 247,2 millones, lo que supone un crecimiento orgánico del 5,3%, "por encima del 'guidance' establecido por la compañía". Según Dominion, esta evolución refleja la estabilidad del modelo operativo "tras la simplificación del perímetro".

El Ebitda ha crecido un 2,5%, y ha mantenido un margen del 13,4% sobre ventas, "en línea con los niveles elevados de rentabilidad alcanzados tras el proceso de simplificación de la compañía".

El beneficio neto atribuible ha alcanzado los siete millones, mientras el resultado neto atribuible sin actividades ininterrumpidas se ha situado el 7,9 millones.

Según la compañía, estas cifras reflejan que Dominion ha iniciado el actual ejercicio con "una evolución operativa sólida" y ha consolidado su crecimiento orgánico manteniendo "niveles elevados de rentabilidad" en un entorno "marcado por la incertidumbre geopolítica y su consecuento impacto en la evolución del segmento de proyectos".

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