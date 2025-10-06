Drivalia anuncia el nombramiento de Raúl García como nuevo consejero delegado de la compañía. - DRIVALIA

Drivalia, compañía de renting, leasing y especializada en la financiación de automóviles, ha nombrado a Raúl García como nuevo consejero delegado de Drivalia España y Drivalia Lease España.

Licenciado en Derecho asume su nuevo cargo en Drivalia con una amplia experiencia de treinta años de trabajo en el sector de la automoción y la movilidad.

Gran parte de esa experiencia la adquirió durante la década que estuvo vinculado a Fiat Chrysler Automobile, donde desempeñó cargos directivos de 2008 a 2018, empezando como director de flota, remarketing y vehículos de ocasión ascendiendo hasta llegar a 'country manager' para las marcas Fiat y Abarth.

De ahí a 2024, fue CEO de Leasys España, donde lideró la integración de Drivalia Rent a Car y la fusión con Free2Move, consolidando la posición de la compañía en el mercado de la movilidad. Desde el año anterior, era director general de OK Mobility.

"Es un honor anunciar mi regreso a Drivalia donde me incorporo con gran ilusión a un equipo de grandes profesionales especializados en movilidad. Juntos impulsaremos el crecimiento y el desarrollo de soluciones y productos innovadores respaldados por la solidez de uno de los mayores grupos bancarios mundiales", ha expresado García tras su nombramiento.

"Su amplia experiencia, afianzada por su paso por Kia Motors Iberia, Hyundai España y Hertz, le otorga habilidades de dirección con la especialización en flotas, remarketing, movilidad y sostenibilidad", conluye la compañía.