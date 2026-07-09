DS lanza el nuevo N°7 con versiones híbridas y eléctricas de hasta 740 km de autonomía - DS

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

DS Automobiles ha presentado públicamente en España el nuevo DS N°7, un SUV compacto que estará disponible con motorizaciones híbridas y 100% eléctricas, estas últimas con una autonomía de hasta 740 kilómetros en ciclo WLTP y un precio de partida de 46.000 euros para la versión híbrida y de 49.400 euros para la eléctrica.

El fabricante ha señalado que el modelo, desarrollado sobre la plataforma STLA Medium de Stellantis, llegará a los primeros clientes a finales de este año, aunque los pedidos comenzaron hace semanas en España.

La gama eléctrica estará formada por una versión de tracción delantera de 230 CV, otra Long Range de 245 CV y una variante de tracción total con 350 CV los cuales se pueden asociar a los distintos acabados Pallas, Pallas Edition, Étoile y La Premiere del modelo, aunque este último cuenta con una producción limitada.

La opción de mayor autonomía homologa hasta 740 kilómetros en ciclo combinado WLTP gracias a una batería de 97,2 kWh --cuya fabricación se realiza en Francia--. Equipada con la misma batería y tracción total, la versión E-Tense AWD Long Range (tracción a las cuatro ruedas) tendrá una autonomía de hasta 679 km en el ciclo combinado WLTP, mientras que la versión de acceso alcanza 543 kilómetros con un acumulador de 73,7 kWh.

DS ha destacado que el N°7 admite cargas rápidas de hasta 160 kW, lo que permite recuperar del 20% al 80% de la batería en 27 minutos en la versión Long Range y obtener hasta 200 kilómetros de autonomía en diez minutos de carga.

Asimismo, las versiones eléctricas cuentan con preacondicionamiento de la batería, función Vehicle-to-Load (V2L) para alimentar dispositivos externos y acceso a la red Free2move Charge, con más de 800.000 puntos de recarga en Europa, según la marca.

UNA VARIANTE HÍBRIDA PARA DISFRUTAR DE LA CARRETERA

La gama de este modelo se completa con una versión híbrida (HEV) que combina un motor de gasolina turboalimentado de tres cilindros y 1,2 litros con un motor eléctrico de 21 kW (28 CV) que imprimirán hasta 145 CV de potencia. Integrará una caja automática de seis velocidades y doble embrague. Esta arquitectura permitirá, tanto en uso urbano como suburbano, conducir hasta el 50% del tiempo total en modo 100% eléctrico.

El modelo premium francés homologa un consumo muy destacable de 5,3 litros cada 100 kilómetros y unas emisiones de CO2 desde 119 gramos por kilómetro, segun los datos de la compañía.

UN MODELO CON ESTILO FRANCÉS

El nuevo modelo se posiciona en el corazón del segmento de los SUV compactos premium, combinando un diseño distintivo con un interior espacioso, refinado y orientado al confort.

DS Nº7 mide 4,66 metros de longitud y mantiene una batalla de 2,79 metros de largo. Además, monta llantas desde 19 a 21 pulgadas junto a un habitáculo equipado con una pantalla central de 16 pulgadas, cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas y un sistema de audio Focal de 14 altavoces en las versiones superiores.

También ofrece un maletero de hasta 560 litros y múltiples configuraciones interiores con materiales premium como cuero Nappa, Alcántara o molduras de madera

En materia tecnológica, el DS N°7 incorpora asistentes a la conducción como el sistema semiautónomo DS Drive Assist 2.0, la suspensión activa DS Active Scan Suspension, visión nocturna, faros inteligentes PixelVision, proyección de información en el parabrisas y navegación específica para vehículos eléctricos con planificación automática de rutas y puntos de recarga.