DS Nº7: Un nuevo SUV premium con gran autonomía y pensado para una experiencia de conducción "de alta calidad"

DS Nº7 - DS AUTOMOBILES

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

DS Automobiles, la marca premium de Stellantis, abre un nuevo capítulo con DS N°7, un nuevo C-SUV compacto que tiene la vocación de convertirse en el nuevo embajador "del confort, la serenidad al volante y la eficiencia", disponible en versión 100% eléctrica, con hasta 740 km de autonomía y en opción híbrida, desde 46.000 euros (sin tener en cuenta los descuentos).

El nuevo modelo, presentado en el primer trimestre del año en España y con las primeras entregas llegando a los clientes en esta segunda mitad del año, ha aterrizado en el mercado automovilístico español con la ambición de reemplazar al popular y superventas DS 7, construyendo una nueva historia de éxito y cubriendo todas las expectativas y necesidades de los clientes que buscan un SUV premium.

"Estamos hablando de un coche completamente nuevo, con cambios muy notables en la firma luminosa, el espacio, el interior o la evolución de diseño. Es el modelo más largo del segmento C, haciéndole frente en precio a los modelos del segmento D", ha subrayado el jefe de Producto de DS Automobiles en España, Julio Roth.

Precisamente, el DS Nº7 cuenta con unas dimensiones de 4,66 metros de longitud, 1,63 metros de altura y 1,90 metros de anchura, lo que le dota de una presencia impactante y mayor a la del conocido DS 7. Este mayor tamaño le permite alcanzar un tamaño de maletero de 560 litros, uno de los más grandes de su clase.

En lo que se refiere a la aerodinámica, el DS N°7 tiene un 0,26 Cx, uno de los mejores de su categoría, lo que le otorga una autonomía de hasta 740 km WLTP en su versión 100% eléctrica. Esta cifra se logra gracias a determinados aspectos de su silueta exterior, de perfil alargado y proporciones equilibradas.

A su vez, cabe destacar el frontal dentro del diseño exterior, con dos versiones de calandra. El modelo permite optar entre una interpretación negra y elegante o por otra visión más tecnológica del sistema de iluminación DS Luminascreen, que cobra vida con líneas verticales, mientras que el emblema DS está retroiluminado. Mientras, la firma trasera, con el logotipo, resulta en un diseño muy representativo de la marca.

CONFORT DE VIAJAR EN PRIMERA CLASE

En el interior, el SUV asemeja al grande de la marca, el DS Nº8, con un carácter muy marcado en la búsqueda del confort, ofreciendo una experiencia de conducción serena, intuitiva y relajante, acompañada por su reforzado perfil tecnológico.

En la parte delantera, destacan los asientos con reposacabezas integrados. Gracias al uso de espumas de alta densidad con una capa adicional para mayor comodidad y nuevos soportes laterales ajustables, se asegura un soporte óptimo y un confort de primera clase. Pueden equiparse con el exclusivo sistema DS Neck Warmer, que irradia un calor suave por la parte trasera del cuello.

Asimismo, cabe mencionar la alta calidad en los materiales empleados, con la tapicería Bracelet, inspirada en las correas de los relojes más exclusivos, y las costuras punto de perla, lo que subraya la atención al detalle que se ha puesto en el diseño de este nuevo modelo francés.

En los asientos traseros, el espacio se ha ampliado gracias a un trabajo en profundidad en las proporciones y superficies acristaladas. Las puertas traseras, de mayor longitud, y el reposicionamiento del pilar tres cuartos respecto a la zona de la cabeza aumentan la sensación de amplitud.

Al mismo tiempo y como equipamiento opcional, el gran techo panorámico de cristal baña el habitáculo con luz natural. Esta arquitectura también permite hasta 25 mm más de altura para la cabeza, mejorando aún más el confort para los pasajeros. El maletero ofrece hasta 560 litros de capacidad.

La conectividad de última generación enriquece la experiencia a bordo. El DS Nº7 cuenta con un cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas y una pantalla central de 16 pulgadas que se integran armoniosamente con la arquitectura interior, realzando toda la sensación de elegancia tecnológica. La atmósfera de iluminación configurable cuidadosamente elaborada forma parte de este ambiente relajante y refinado.

VARIAS OPCIONES DE MOTORIZACIÓN

El DS Nº7 se ofrece con motorización híbrida, con un motor de gasolina de 145 CV y uno eléctrico de 21 kW (28 CV), y con propulsión 100% eléctrica, con motor eléctrico desde 230 a 350 CV (este último para la versión Long Range). Independientemente del tipo de motor elegido, el automóvil destaca por ofrecer reacciones suaves, estabilidad a alta velocidad y confianza en todas las situaciones.

Para satisfacer las expectativas de todos los usuarios, DS N°7 ofrece dos capacidades de batería. La primera, con una capacidad útil de 73,7 kWh, es la que equipa la versión de tracción delantera de 230 CV y permite hasta 543 kilómetros de autonomía en el ciclo combinado WLTP. La segunda alternativa, con una capacidad útil de 97,2 kWh, permite que el DS N°7 FWD de 245 CV alcance hasta 740 kilómetros en el ciclo combinado WLTP.

Esta búsqueda permanente del bienestar también es consecuencia de un trabajo acústico avanzado. Las lunas laminadas y acústicas, así como los materiales absorbentes crean un ambiente acogedor. En el DS N°7, se activa el modo silencio, transformando cada viaje "en un momento de relax y evasión".

Esta experiencia sensorial llega a su máxima expresión con el sistema de audio Electra 3D by Focal. Gracias a una reproducción sonora inmersiva a través de sus 14 altavoces, envuelve a los pasajeros en un entorno acústico "excepcional".

La gama del DS Nº7 está formada por cuatro opciones de acabado, con una versión de entrada muy completa. Por encima se sitúan la opción Pallas, la Étoile y la edición limitada 'La Première', disponible esta última hasta finales de 2027.