Los DS3, DS Nº4 y DS7 estrenan la deportiva, exclusiva y "dorada" edición 'Performance Line' en España - DS AUTOMOBILES

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

DS ha comenzado a vender en España la edición limitada 'DS Performance', disponible en sus modelos DS3, DS Nº4 y DS7 como un acabado "exclusivo" e inspirado en la Fórmula E, el campeonato internacional de monoplazas 100% eléctricos en el que la marca premium de Stellantis compite bajo sus distintivos tonos negro y dorado.

Ahora, la marca apuesta en este acabado 'Performance Line' por combinar los elementos de "elegancia, confort y tecnología" propias de la firma, bañados por los colores dorado y negro propios de la competición deportiva.

Si bien el acabado Pallas, de entrada a la gama de los nuevos modelos DS, ya cuenta con un alto equipamiento, la nueva edición limitada 'DS Performance' ofrece un plus de atractivo y dinamismo para sus clientes, con detalles tanto en el interior como en el exterior del vehículo que otorgan mayor exclusividad y contundencia a cada uno de los modelos.

Esta versión "exclusiva", fiel al espíritu de las carreras, se distingue por el brillo sutil de sus detalles dorados, delicadamente aplicados en el exterior del vehículo (en las cubiertas de los retrovisores, en el centro de las llantas o en los embellecedores, así como en los números que acompañan a cada modelo y en la insignia en el capó).

En el interior, también hay detalles propios de esta edición, como el emblema con acabado guillonché que presenta en el salpicadero el motivo 'DS Performance Line', inspirado en las líneas doradas del alerón trasero de los monoplazas de Formula E de la marca.

De igual modo, destacan los asientos delanteros, con tapicería Alcántara y calefactados, a los que se suma el climatizador automático, diseñado para elevar "el bienestar".

TECNOLOGÍAS DERIVADAS DE LAS COMPETICIONES

Toda la gama DS Automobiles se beneficia de tecnologías derivadas de las competiciones, especialmente en la optimización de los trenes motrices E-Tense y sistemas híbridos enchufables inspirados en la Fórmula E, para ofrecer una eficiencia notable.

El DS3, el pequeño de la familia DS, está disponible en la edición 'Performance Line' en seis colores (todos bitono salvo el negro de carrocería) y se ofrece a partir de 36.500 euros en la versión híbrida (con motor autorrecargable de 145 CV) y desde 44.000 euros para la version 100% eléctrica (con motor 156 CV y hasta 396 km de autonomía en ciclo mixto WLTP), con posibilidad de financiación desde 250 euros al mes.

Por su parte, el DS Nº4, con la mayor oferta multienergía de la marca, ofrece detalles similares en tonos dorados, con unas llantas de 19 pulgadas y el terminado en el mismo color en el distintivo del 'Nº4' o en el montante trasero, también en dorado metalizado.

En el interior ofrece las mismas características que toda la gama, con detalles como las costuras Gris Tramontane y Oro. En este caso, se ofrecen cinco colores de carrocería (entre ellos el negro, que es el color de serie) y la opción de llantas de 20 pulgadas.

En este caso, el modelo híbrido (de 145 CV) se ofrece desde 40.450 euros, mientras que las versiones híbrida enchufable (82 kilómetros de autonomía y 240 cv) y 100% eléctrica (con casi 450 kilómetros) llegan a 47.250 euros. El modelo Diesel BlueHDi (con 130 CV), que se fabricará a partir de este marzo, se lanza desde 41.550 euros. Todas las opciones tienen una posibilidad de financiación por 250 euros al mes.

Finalmente, el DS7, el superventas de la firma con silueta dinámica, ofrece el '7' en dorado y un mayor confort en el interior, así como techo panorámico. Se ofrece en seis colores bitono desde 50.150 euros (con oferta de 300 euros al mes), por el momento únicamente con motorización diésel de 130 CV.

"Si bien el nivel de entrada tiene un equipamiento importante, la edición 'DS Performance' ofrece mayores niveles de comfort, diseño y tecnología. Por el momento, desde su lanzamiento en enero, está alcanzando el 30% del mix de ventas y esperamos un buen desempeño en los próximos meses", han subrayado los responsables de la firma francesa en España.