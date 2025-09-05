Duster y Bigster estrenan el motor hybrid-G 150 con hasta y 1.500 kilómetros de autonomía

Duster y Bigster estrenan el motor hybrid-G 150 con hasta 154 CV de potencia y 1.500 km de autonomía. - DACIA

La marca de origen rumano actualiza su gama de motores para Duster

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca Dacia ha evolucionado sus gamas de motores en los modelos Duster y Bigster con la llegada del nuevo motor hybrid-G 150 4x4, el cual estará disponible para los próximos pedidos en ambos vehículos.

Este motor presenta una bicarburación de gasolina y GLP (gas licuado de petróleo) con dos depósitos de 50 litros para cada combustible, que permiten una autonomía (en ciclo WLTP) de hasta 1.500 kilómetros, un ahorro de combustible del 30% y hasta un 60% del tiempo en conducción urbana en modalidad 100% eléctrico, según expresa la compañía.

La tecnología mild hybrid 48V permite un consumo de combustible con una media de 7,2 l/100 km (GLP) y 5,6 l/100 km (gasolina). Las emisiones de CO2 son de 118 g/km (GLP) y 126g/km (gasolina), respectivamente.

En concreto, el nuevo motor combina la potencia del motor 1.2 litros mild-hybrid 48V de 103 kW (140 CV) en la parte delantera con la de un motor eléctrico en el eje trasero, alcanzando una potencia máxima de hasta 23 kW (31 CV). El conjunto proporciona una potencia máxima combinada de 113 kW (154 CV) con un par motor de 230 nm para el motor térmico y de hasta 87 nm para el eléctrico.

El motor de combustión está acoplado a una caja automática de doble embrague de 6 velocidades con levas en el volante, y el motor eléctrico a una caja de cambios de dos velocidades, ambas desconectables.

NUEVAS PRESTACIONES EN LA GAMA DUSTER

Aparte de la llegada del nuevo motor hybrid-G 150 4x4, la gama de motores Duster se actualiza para ofrecer "mayor potencia y placer de conducción" a sus clientes.

Heredando el motor del Bigster, Duster ahora estará equipado con el nuevo motor hybrid 155 que combina un motor de gasolina de 4 cilindros y 109 CV, dos motores eléctricos (uno de 50 CV y un motor de arranque/generador de alta tensión), una batería de 1,4 kWh (230V) y una caja automática multimodo.

Ésta cuenta con cuatro marchas dedicadas al motor térmico y dos más al eléctrico. Esta tecnología combinada es posible gracias a la ausencia de embrague. Además, el frenado regenerativo de la batería junto con la eficiencia de la caja automática permiten conducir un 80% del tiempo en modo eléctrico.

El motor mild hybrid 140 llega a Duster sustituyendo a su versión anterior mild hybrid 130. Este primer nivel de electrificación acopla un motor de gasolina de 3 cilindros y 1.2 litros turboalimentado de nueva generación unido a un sistema de hibridación ligera de 48V y una caja de cambios manual de seis velocidades.

El sistema híbrido apoya al motor térmico durante las fases de arranque y aceleración y reduce el consumo medio de combustible (5,4 l/100 km) y las emisiones de CO2 (122 g/km) en aproximadamente un 10% en comparación con un motor térmico de potencia equivalente. Su frenado regenerativo recarga la batería de 0,8 kWh de forma totalmente imperceptible para el conductor.

Por su parte, llega también la versión Eco-G 120, la cual ofrece una versión GLP (gas licuado de petróleo) más potente (con hasta 20 CV de potencia añadida a su predecesor) y que también reduce de media un 10% las emisiones de CO2 con respecto a un motor de gasolina equivalente. Además, con este motor, la autonomía se prolonga hasta los 1.380 kilómetros gracias a sus dos tanques de 50 litros de gasolina y de GLP, respectivamente.