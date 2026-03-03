Ebro acuerda con Sabseg la renovación de su flota de vehículos enchufables

Ebro S900 PHEV - EBRO

BARCELONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ebro ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la correduría de seguros Sabseg para la renovación integral de su flota corporativa en España, informa en un comunicado este martes.

La operación contempla la incorporación de nuevos vehículos híbridos enchufables (PHEV) de la gama Ebro, "consolidando la apuesta de ambas compañías por una movilidad más eficiente, sostenible y alineada con las nuevas exigencias regulatorias".

La operación ha sido realizada a través del operador de renting Drivalia y permite a Sabseg sustituir el 100% de su parque móvil por modelos electrificados de Ebro, incorporando unidades de los s700, s800 y s900 con tecnología PHEV.