Ebro impulsa un nuevo modelo eléctrico de "coste razonable" fabricado en Barcelona

Imagen del futuro Ebro eléctrico - EBRO

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ebro ha impulsado un nuevo vehículo 100% eléctrico, aún como prototipo, diseñado para el entorno urbano y con un "coste razonable", y que prevé empezar a fabricar a finales de 2026 en la Ebro Factory en la Zona Franca de Barcelona, informa este lunes la compañía automovilística en un comunicado.

"En un contexto en el que el vehículo eléctrico ha avanzado principalmente en segmentos de mayor precio y tamaño, Ebro apuesta por una propuesta centrada en la funcionalidad, la eficiencia y el coste razonable", ha detallado la compañía, con el objetivo de facilitar el acceso a la movilidad eléctrica.

La comercialización del modelo está prevista para el próximo invierno, cuando la compañía dará a conocer las especificaciones del vehículo, aunque por el momento ha avanzado que se sitúa en el segmento de los vehículos utilitarios compactos, con carrocería de cinco puertas y capaz de "asumir el día a día del usuario".

Respecto al perfil del cliente, Ebro ha señalado que los vehículos eléctricos compactos están conectando principalmente con el público más joven, que valora tanto la eficiencia, la conectividad, la facilidad de uso y el menor coste de mantenimiento.

La capacidad de ofrecer vehículos eléctricos funcionales será "determinante" para acelerar la adopción masiva de los coches eléctricos, añade la compañía: "Es precisamente en este contexto donde la propuesta de Ebro adquiere pleno sentido, alineándose con las principales dinámicas del mercado y con las necesidades reales del usuario".