Ebro inicia el uso de la plataforma T2X-E de Chery en el modelo s900 PHEV

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ebro ha empezado a usar la plataforma T2X-E, del Grupo Chery y diseñada para vehículos de tamaño medio-grande, en el modelo s900 PHEV, informa en un comunicado este jueves.

La marca ha asegurado que la introducción de esta plataforma "marca un salto tecnológico decisivo", ya que combina robustez, eficiencia y refinamiento dinámico con una estructura modular capaz de integrar diferentes sistemas de propulsión y tecnologías relacionadas con el chasis de última generación.

La arquitectura permite desarrollar sobre una misma estructura diferentes versiones --de combustión, híbridas, híbridas enchufables o totalmente eléctricas-- adaptadas a las necesidades de cada mercado.

"El desarrollo del Ebro s900 sobre la plataforma T2X-E refuerza la cooperación industrial entre Ebro y Chery y se enmarca en la estrategia de fabricación avanzada en España", ha añadido Ebro, y la producción del modelo se hará en la planta de la empresa en la Zona Franca de Barcelona.

El ceo de Ebro Motors, Pedro Calef, ha explicado que la colaboración con Chery supone "un paso importante en la evolución industrial de la marca y en la consolidación de un modelo de producción nacional orientado a la eficiencia, la calidad y la sostenibilidad".