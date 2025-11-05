Ebro lanza el modelo s900 PHEV, un 4x4 capaz de albergar a 7 pasajeros

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ebro ha lanzado este miércoles el nuevo modelo s900 PHEV, el cuarto de su catálogo, un 4x4 capaz de albergar a 7 pasajeros, informa en un comunicado este miércoles.

El modelo llega al mercado justo un año después del inicio de la fabricación en la planta de la Zona Franca de Barcelona, y para celebrarlo, cuenta con una campaña promocional, y los pedidos formalizados antes del 30 de noviembre podrán acceder a una serie especial de lanzamiento en el exclusivo color Gris Galaxia Matte.

Tiene un sistema de propulsión híbrido enchufable, con 3 motores eléctricos y un motor térmico 1.5 TGDI de última generación, que ofrecen una potencia pico conjunta que alcanza los 425 CV.

La batería permite recorrer hasta 140 kilómetros en modo totalmente eléctrico y superar los 1.000 kilómetros de autonomía total, y cuenta con la etiqueta de cero emisiones de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El sistema de gestión selecciona el modo de funcionamiento más eficiente en función de las condiciones de conducción, y el vehículo admite carga rápida de hasta 71 kW.