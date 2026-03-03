Ebro logra una cuota del 2,4% hasta febrero tras sumar más de 4.000 matriculaciones en dos meses

Archivo - Gama Ebro - EBRO - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ebro ha cerrado febrero con 2.361 unidades matriculadas, elevando el acumulado anual hasta 4.066 vehículos y afianzando un ritmo de expansión muy por encima de la media del sector, hasta alcanzar ya una cuota del 2,4% del mercado total.

Este crecimiento se sustenta en la fortaleza del canal particular. Más del 60% de las matriculaciones registradas entre enero y febrero corresponden a clientes privados, una proporción muy superior a la media del mercado.

"Estos resultados confirman que Ebro avanza con paso firme y que nuestra propuesta multienergía está conectando con el cliente. El crecimiento sostenido en el canal particular y nuestro posicionamiento en los principales segmentos SUV demuestran que estamos construyendo una marca sólida y competitiva", ha afirmado el consejero delegado de Ebro, Pedro Calef.

Por modelos, el Ebro S700 ha sido uno de los diez modelos híbridos enchufables (PHEV) más vendidos en el mercado español en los dos primeros meses del año, tras sumar 573 unidades y una cuota de mercado en este segmento del 2,75%.

Mientras, solo en febrero, ha alcanzado 680 unidades matriculadas, lo que le permite situarse como líder del segmento SUV medio en el cómputo conjunto de gasolina y PHEV, alcanzando una cuota del 11,1% y encabezando la clasificación combinada de ambas tecnologías.

En gasolina, el s700 es líder absoluto del segmento, con una contundente cuota del 30,3%, concentrando prácticamente un tercio del mercado. En el ámbito de los híbridos enchufables, se posiciona como el segundo modelo más vendido de su categoría, con una cuota del 12,8%

De su lado, el Ebro S800 cierra febrero con 275 unidades matriculadas. En el acumulado del ejercicio, el modelo suma 458 unidades matriculadas.

El buque insignia de la marca, el nuevo EBRO s900 PHEV 4x4, registra 219 matriculaciones en febrero, un resultado que le permite situarse en el 'top 3' del segmento B-SUV PHEV y alcanzar una cuota del 10,7%, consolidando su irrupción en una de las categorías de mayor dinamismo dentro de la electrificación. En el acumulado enero-febrero, el modelo suma 399 unidades,