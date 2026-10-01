Ebro registra 20.088 matriculaciones en España entre enero y septiembre

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BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ebro ha registrado 20.088 unidades en España entre enero y septiembre de 2026, tras matricular 2.096 turismos en el último mes y alcanzar una cuota de mercado del 2,23%, informa este jueves en un comunicado.

De esta forma, desde el reinicio de su actividad industrial y comercial, ha superado las 32.500 matriculaciones en el mercado español.

Asimismo, la marca ha ocupado la 20a posición entre las 92 marcas incluidas en el informe de septiembre y ha alcanzado el puesto 19 en el acumulado de enero a septiembre, mientras que en el canal retail -particulares y empresas-, su cuota ha sido del 2,35%, muy próxima a la media acumulada del año, del 2,38%.

El ceo de Ebro Motors, Pedro Calef, ha afirmado que haber superado las 20.000 matriculaciones en solo nueve meses de su segundo año de actividad comercial "es un hito que refleja la confianza de los clientes y el compromiso" de todo el equipo y de la red de concesionarios.

"Este resultado también ha dado un impulso a Ebro Factory, en la Zona Franca de Barcelona, donde seguimos recuperando actividad industrial y desarrollando nuevas capacidades productivas", ha añadido.

S400 Y S700

Los modelos s400 y s700 han encabezado las matriculaciones de la marca, con 848 y 840 unidades, respectivamente, mientras que el SUV de siete plazas s800 ha sumado 218 turismos y el s900 PHEV, 190.

Además, Ebro se ha situado entre las cuatro marcas con más matriculaciones de híbridos enchufables en el canal particular, con 692 unidades en septiembre.