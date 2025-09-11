Ebro relanza la campaña 'Días Ebro' con precios promocionales y entrega inmediata

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ebro ha vuelto a lanzar nueva campaña comercial bajo el nombre 'Días Ebro', con "entregas inmediatas, condiciones especiales y precios promocionales en su gama de híbridos, híbridos enchufables y modelos de combustión", informa la compañía este jueves en un comunicado.

La oferta estará vigente hasta el 22 de septiembre de 2025 en Península y Baleares, y está dirigida a quienes buscan un SUV "moderno, eficiente y disponible de forma rápida".

"Con los Días Ebro queremos ofrecer a nuestros futuros clientes una experiencia completa, con vehículos disponibles de inmediato y condiciones de financiación muy competitivas" ha explicado el director de ventas de Ebro, Andrés Chamorro.