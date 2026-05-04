Ebro suma 2.000 matriculaciones en abril y registra 20.000 en España desde su relanzamiento

Imagen de dos vehículos de Ebro - EBRO

BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Ebro ha alcanzado un total de 21.174 matriculaciones en España desde su relanzamiento industrial y comercial en enero del año pasado, tras sumar 2.090 vehículos en abril, lo que sitúa la compañía como "uno de los proyectos de mayor crecimiento del mercado español", informa este lunes en un comunicado.

La compañía ha valorado el peso de los vehículos eléctricos dentro de este crecimiento, con un 42% de las matriculaciones de abril correspondiendo a versiones híbridas enchufables, con modelos como el Ebro s700 PHEV, Ebro s800 PHEV y Ebro s900 PHEV, que son uno de los motores comerciales de la compañía.

El consejero delegado de Ebro Motors, Pedro Calef, ha explicado que este hito, en tan poco tiempo, confirma que el proyecto está conectando con el mercado: "El creciente protagonismo de los híbridos enchufables demuestra que nuestra estrategia responde a una demanda real y a una forma práctica de entender la electrificación", ha defendido.