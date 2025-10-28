Ebro sumará otros 45 empleos en su fábrica dentro del proceso de reindustrialización

Archivo - Fachada de la planta de producción de Ebro de la Zona Franca, en Ebro Factory - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de coches Ebro, que desde el año pasado ocupa la planta que Nissan dejó en 2021 en Barcelona, sumará hasta 45 trabajadores en su fábrica, dentro del proceso de reindustrialización posterior a la salida de la firma nipona, han explicado fuentes sindicales a Europa Press.

Según ha avanzado 'La Vanguardia' e informan las mismas fuentes, estos 45 trabajadores serán los últimos del proceso, que concluye con hasta 865 empleados reincorporados por Ebro y unos 110 contratados por Silence, la marca de vehículos eléctricos de Acciona, que se ha quedado la otra parte de las instalaciones de la Zona Franca de Barcelona.

Hace cuatro años, con el cierre de Nissan, unos 2.500 trabajadores se quedaron sin empleo, y unos 1.300 entraron en el proceso de reindustrialización de la fábrica, de los cuales 975 han podido ser asimilados, los 45 últimos "en las próximas semanas", según las fuentes sindicales.