Economía/Motor.Stellantis Vigo lidera un proyecto para impulsar la innovación y competitividad valorado en 24,6 millones

Fagamos, proyecto liderado por Stellantis. - STELLANTIS VIGO

VIGO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Stellantis Vigo liderará el proyecto Fagamos (Factory Acceleration for Green and Advanced MObility through Innovative Systems), una iniciativa colaborativa de investigación industrial y desarrollo experimental que tiene como objetivo diseñar, desarrollar, integrar y validar tecnologías avanzadas para reforzar la competitividad del sector de Automoción de Galicia.

Serán hasta nueve entidades las que formen parte de este proyecto: los centros tecnológicos CTAG, AIMEN, ITG y Gradiant; las pymes gallegas Unimate Robótica, Ledisson AIT, Probotec, PowerBim, además de Stellantis. "Esta colaboración permitirá combinar capacidades industriales, conocimiento tecnológico y experiencia para desarrollar soluciones aplicables en entornos productivos reales", ha subrayado el grupo automovilístico en un comunicado.

"Los socios de Fagamos realizarán una inversión de 24,6 millones de euros, con una ayuda pública de casi 11,5 millones, y su ejecución se extenderá hasta septiembre de 2028. Durante este periodo, los socios trabajarán de forma coordinada para favorecer la transferencia tecnológica, reducir los riesgos asociados a la innovación y fortalecer el ecosistema gallego de automoción. El proyecto está cofinanciado por la Unión Europea, en el marco de la convocatoria Industria Innova de la Xunta de Galicia", añade la empresa.

Fagamos estructurará sus actividades alrededor de cuatro áreas tecnológicas complementarias: Manufacturing, Sostenibilidad, Telecomunicaciones y Experiencia del usuario en el vehículo.

Así, en el ámbito de Manufacturing, el proyecto investigará tecnologías dirigidas a transformar los procesos industriales mediante inteligencia artificial, sensórica avanzada, gemelos digitales, robótica, sistemas de control de calidad en línea y nuevas soluciones para mejorar la ergonomía y monitorizar los procesos.

En materia de Sostenibilidad se estudiarán actuaciones para mejorar la eficiencia energética, el mantenimiento sostenible y la descarbonización de las instalaciones industriales. Entre las líneas previstas se encuentran los gemelos energéticos, la recolección de energía ambiental para sensórica, el mantenimiento predictivo, la optimización de climatización o el desarrollo de soluciones de sensórica autoalimentada.

En Telecomunicaciones, Fagamos abordará la gestión automatizada del ciclo de vida de dispositivos, la aplicación de agentes de inteligencia artificial y el desarrollo de sistemas de conectividad extendida y eficiente.

El proyecto también abordará la Experiencia del usuario en el vehículo, investigando nuevas soluciones de confort térmico, distribución del aire, interacción en cabina e interfaces avanzadas.

"La iniciativa da continuidad al compromiso de Stellantis Vigo y de sus socios con la innovación colaborativa. Este planteamiento ya estaba presente en otros tres proyectos anteriores de I+D: Factoría 4.0, Facendo 4.0 y Facendo Plus. Con una inversión conjunta de cerca de 190 millones de euros, estos proyectos permitieron el registro de más de 50 patentes", destaca Stellantis.